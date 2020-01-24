大師兄留意《全民造星III》師弟 姜濤若拍拖願為「她」解約

【明報專訊】現年21歲的姜濤，兩年前憑首季《全民造星》大熱奪冠入行，他的靚仔怕醜樣，俘虜不少粉絲；他早前首次到台灣拍劇，回港後又推出最新單曲，事業發展順利；恰巧《全民造星III》最近熱播，日前誕生了20強，身為大師兄的姜濤也有留意，更點名上周被翻出醜聞的Manson（張進翹），對他的演出最印象深刻。可是網民認為還未有人能超越他，姜濤謙稱：「大把人唱歌跳舞勁過我。」對於粉絲最關注的感情問題，姜濤自言不抗拒拍拖：「除非遇到一個我想為了她而解約的人啦，有可能的。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

姜濤雖然年輕，卻是選秀節目《全民造星》的元祖冠軍，身為大師兄的他，也有留意最近熱播的《全民造星III》，稱Manson初出場的演出，令他留下深刻印象，姜濤表示對方興趣是耕田，他覺得幾有趣。

至於監製花姐（黃慧君）的新寵Ansonbean（陳毅燊）和Timo（江宏基），姜濤讚二人表現也非常好；他認為多些年輕人出現，對香港演藝圈是好事，始終現在平台不多。不過，網民指出還未有人超越到他？姜濤聞言謙稱：「怎麼會？可能我是第一屆，之前未有這種比賽，所以大家印象比較深刻。其實論實力，大把人唱歌跳舞勁過我。」

煲劇領略浪漫

姜濤出道至今短短兩年，經歷了社會運動，又撞正疫情，但都無礙這人氣王不斷向前的步伐，最近推出今年第3首單曲《愛情簽證申請》，並首次參與填詞及創作MV劇本，分享他幻想的愛情故事，為粉絲「生活在劫難裏」帶來一點甜。姜濤自覺今年在疫情下可以推出3首歌是非常幸運。初嘗填詞，他笑說感覺很得意，靈感來自他無聊時的一些想法，加上去到台灣，不如就以自身視角出發，拍攝一個異地愛情故事，講述藝人面對愛情時的狀態和困擾。

姜濤早前赴台拍攝偶像劇《超感應學園》，找來同劇的林思廷擔任新歌MV女主角；該MV姜濤亦有份創作，「我真的整本計劃書拿給當地導演看，對方再以他的專業角度修改，但中心思想跟我原意差不多，該MV某部分代表了我幻想的愛情世界」。雖然姜濤的戀愛經驗接近零，但要他演甜到漏的劇情完全無難度，皆因有姜媽媽這「戀愛教練」，他笑言從小受對方煲劇影響，也喜歡看台灣、韓國的愛情劇，所以對浪漫這回事也略懂一二。

媽媽支持異地戀

問他對林思廷有否觸電感覺？姜濤笑言拍攝時有，但現實沒有，林思廷同樣較少說話，所以事前主動跟對方傾偈加深了解，避免拍攝時尷尬。常說異地戀難維繫，但姜濤覺得沒問題，他說如果喜歡一個人，無論對方來自哪裏都會喜歡，更稱最支持他發展異地戀的是姜母，姜濤笑說：「阿媽說你要拍拖的話，不要在香港拍，最好找個異地女朋友，這才保護到女方。不過她都反對我拍拖，因她對我做藝人感驕傲，不希望我受這些事影響；她講笑如果真的忍不住，就去台灣找一個吧。」

談到現時的愛情觀，姜濤拋出「謹慎」兩字，「我不抗拒拍拖，但前提是能否負擔得起後果，作為公眾人物，真的要考慮清楚，尤其事業正值起步階段。除非遇到一個我想為了她而解約的人啦，有可能的，說不定。（當真？）都要視乎對象是否真的合適，還要看夠不夠錢賠」。

台灣拍劇暴肥8公斤

姜濤自言以前喜歡的女仔理想型是長髮、眼大、可愛和純品，最緊要無機心，他稱如果人有機心，相處起來會很攰。會否怕女仔黐身？他笑說：「我無所謂的，但我的工作應該滿足不到對方，電話又常不跟身，所以另一半一定要理解我的工作，姐弟戀我也不介意。」姜濤表示內心雖然很想一嘗戀愛感覺，但更想兼顧好工作。

問到在台灣拍劇的趣事？姜濤自爆足足肥了8公斤，因當地美食多，忍不到口，換來被經理人花姐「日日啄」，不過對方在香港管不了，後來拍MV才瘦身。拍攝期間他也獲益良多，就算上演戲堂，都不及在劇組幾個月所學到的多。至於初到台灣便捲入「把妹緋聞」，姜濤稱很少為這些事嬲，但當刻很無奈，所以即時在社交平台澄清。

變得更懂得表達自己

出道兩年，姜濤自覺變化最大是透過跟別人相處，更懂得表達自己的想法，「做藝人不能太自我，要聽取別人意見，但也不能因別人的意見而改變自己太多，一直學習在兩者間取得平衡；自覺兩年來這方面的能力是有進步的」。出道至今經歷社會運動，又撞正疫情，逆境而行也促使他成長，姜濤說：「家人常教我如何把不好的事情變成好的，所以我希望透過歌曲向大家發放正能量。（有什麽說話鼓勵粉絲？）大家一起捱過這段疫情，我都會繼續做好我的歌，希望在這不開心的時間，我的歌能帶給大家短暫的快樂。」

面對攻擊 「人工包埋」

雖說姜濤人氣爆燈，但人紅是非多，每個新人難免遇到負評，姜濤自言會看負評，例如說他咬字不正，這是事實，他會聽取繼而改正；至於純粹攻擊為鬧而鬧的，他會視為「人工包埋」。

場地：FWD HOUSE 1881

服裝：Y's

髮型：Lydia Yung &Denny Ku@ Chic Private I Salon

化妝：Circle Chong &Tifa @Annie G Chan makeup centre

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