伙伴逐個離開感唏噓 好友勸告出走 何韻詩憑歌寄意繼續留守

【明報專訊】何韻詩近年不時參與遊行及發聲，昨日她上載演唱獨立歌手Serrini的《Let Us Go Then, You and I》片段，以音樂表達心情，提到最近看到一個又一個伙伴被迫離開，感到唏噓，透露幾乎每日都收到朋友勸告她離開：「不如你走啦，危險啊。」何韻詩稱明白大家的擔心，但她的內心對白是：「你哋由我啦……」

娛樂組

何韻詩（阿詩）表示正準備Membership Site之際，為其中一個Section「GooCovers」選歌，邀請了年輕導演點唱，對方點了她不認識的Serrini的歌曲，說很適合最近的心情。她寫道：「在最壞與更壞的這種時候，任何安撫的說話已經無從說出口，說出來都好像超級多餘。還能說什麼？難道叫大家加油？頂住？還加得不夠、頂得不夠嘛？剩下塞滿體內和心臟的一些感受、哀傷、祝福和期盼，好像就只能以歌曲和音樂來輸出，代替一切多餘的字句。」

好友擔心安危 每日慰問

阿詩慶幸還有技能，在什麼也不能或不想說的時候，能將這些最複雜的情緒轉化。既然如此，她更想留在這裏，看看還能用這項技能多做一些什麼。她說：「眼看一個又一個伙伴陸續被迫離開，不無唏噓。老實講，隔日（甚至每日）就會收到朋友關心及勸告，話『不如你走啦，危險啊』。大家擔心我明白的，但呢度三言兩語我解釋唔到，况且解釋又係另一種多餘，總之，直覺就是如此。（你哋由我啦……）」

阿詩透露仍在為新歌努力中，在複雜的時代衍生各種感受，要整理在短短一首歌中，只怪自己的能力，想過放棄又想求救找別人寫，她說：「最後還是靠自己一滴一滴地distill出來，連個天都似乎覺得，唔肯畀我假手於人，唔准我懶。」阿詩稱作品仍未完成，待她多掙扎一陣，是好是壞，功課總會交得出。

黃秋生杜汶澤台灣開工

擁加拿大籍的阿詩想留在「這裏」，黃秋生與杜汶澤則為工作已出走，前者到台灣拍LINE TV節目《開著餐車交朋友》，跟林柏昇（KID）與宋柏緯合作。他所到之處大受歡迎，也不時被台灣傳媒追問移民台灣的進度，他總是說哪個地方有工作，自己就會留下來。

杜汶澤於本月初也到了台灣籌備拍攝《尋找他媽的故事》，他預告首季是台灣篇，這節目是給香港人預覽世界各地各種移民、升學、旅居的實况節目，將於明年推出。