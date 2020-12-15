劉德華被內地網紅斥直播甩底 電影公司否認 籲勿散播假信息

劉青雲（左）稱與劉德華（右）多年來從未在電影中對立過，今次在《拆彈專家2》由好友變敵人，再大逆轉合作，過足戲癮。

【明報專訊】由邱禮濤導演、劉德華（華仔）監製及主演、劉青雲和倪妮合演的《拆彈專家2》在內地即將上映，近日華仔馬不停蹄在內地宣傳，日前一名網紅「舞帝利哥」宣稱華仔原定參與他主持的帶貨直播，但華仔最後甩底，他氣憤得報警。

昨日電影公司發聲明，否認安排《拆彈專家2》演員參與該網紅任何商務活動，並指「負責本片首映發布會快閃展覽之展覽活動公司，曾與該名快手網紅就有關上述的快閃展覽簽訂贊助合同，但當中並無涉及商務活動。倘有任何公司及人士繼續散播虛假信息或聲稱與本片進行任何商務活動，本司將採取一切適當之法律行動以維護本司及本片之一切利益」。

劉青雲劉德華對立有火花

因應香港戲院暫停營業至12月23日，《拆彈專家2》重新部署宣傳，昨日電影的終極預告推出，並宣布待戲院重開即上映。華仔身為拆彈專家竟捲入爆炸案，被好友青雲追捕，華仔表示：「我同青雲個角色分別係兩個No.1拆彈專家，但我個角色停留喺以前，懷緬過去，而青雲就活在當下，所以撞埋好有火花。」青雲說：「一直以來我同華仔喺電影入面未真正對立過，今次由好朋友到強烈對立，最後大逆轉重新走埋一齊解決一件大事，變化好大。」

劇情講述由謝君豪為首的組織「復生會」在青馬大橋策動核爆危機，爆炸畫面相當震撼。《拆彈專家》中紅磡海底隧道爆炸，令觀眾留下深刻印象。《拆彈專家2》製作團隊採用更多實景拍攝，以及動用120個場景，加上特效團隊10個多月的努力，務求帶給觀眾更多新鮮感。

娛樂組