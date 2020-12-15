波士頓影評人協會獎 趙婷《Nomadland》奪最佳電影

【明報專訊】Marvel超級英雄片《永恆族》的華裔導演趙婷（Chloe Zhao），憑新片《Nomadland》捧走威尼斯影展最高榮譽金獅獎後，前日在波士頓影評人協會再下一城，奪得最佳電影、導演及攝影合共3獎，成為大贏家。該片講述兩屆金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的Fern，大半生在內華達州的小鎮公司工作，金融危機後，公司倒閉，她失去工作、丈夫及房子，於是收拾行囊駕駛貨車展開現代游牧民生活。

安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《The Father》稱帝，他在片中扮演年邁體弱的父親，卻拒絕《王冠》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）飾演的女兒照顧。今年在柏林影展奪得評審團大獎的《從不／很少／有時／總是》（Never Rarely Sometimes Always），女主角薛妮芬尼根（Sidney Flanigan）封后；故事講述17歲的小鎮少女意外懷孕，孤立無援，陪她穿州過省踏上墮胎旅程的，只有同樣未成年的表姊。

查理考夫曼（Charlie Kaufman）編導的《我想結束這一切》（I'm Thinking of Ending Things）奪得最佳劇本獎。《金屬之聲》（Sound of Metal）保羅拉茨（Paul Raci）榮膺最佳男配角；至於最佳女配角則落在講述美國韓裔移民的《Minari》尹汝貞身上。值得一提的是，現年73歲的尹汝貞是韓國資深女演員，拍過《下女》、《神女觀音》等電影，她早前在葛咸獨立電影獎獲提名最佳女主角，將迎戰《Nomadland》法蘭西絲麥杜文等美國女星。