《造星III》10強戰率先出局 顧定軒感失望：無得留低睇表演

【明報專訊】ViuTV《全民造星III》10強爭奪戰前晚（14日）展開，本周五才揭曉10強完整名單，並於12月26日決賽。前晚率先晉身10強的是葉巧琳與NY（鍾諾言）； 顧定軒（Zeno）跟葉巧琳對戰首個出局，而張右雨以0比5輸給NY。顧定軒輸比賽但贏得支持，討論區與社交平台也有網民留言不捨，想看他的表演，連玉女長門人周慧敏也給他「加持」，讚表現好好，為他感高興。顧定軒接受《明報》電話訪問，笑說感失望，皆因輸比賽他要執包袱，不能留下睇其他組員的表演。

娛樂組

葉巧琳擊敗顧定軒：心好痛

顧定軒前晚表演項目「唱歌劇場《自畫像》」，他被配對跟葉巧琳對戰，更激讚對方的表演，最後被淘汰時笑住走，被讚有風度。葉巧琳跟他惺惺相惜，在社交平台留言：「心好痛！」她說不想跟A組成員對戰，唯一可做是盡力做好表演才對得住對手。她讚顧定軒是真摯、好可愛的男孩。顧定軒昨日受訪時稱前晚有嫲嫲陪住睇電視，他沒有再哭了，感覺圓滿。他在節目中不時淚流披面，他稱參加節目前要自己不要哭，怕被誤會唔捱得。後來他的淚水是因為離別與感動時刻，所以忍唔住喊。

「認識一班好有火的同伴」

顧定軒笑說未想過自己是20強中第一個離隊，更感到失望，但不是因自己被淘汰，而是他要執包袱離場無得繼續睇表演。由參賽之初，他未想過自己有知名度而佔優勢，反之是壓力，因評判與觀眾對他的要求更高，但也是鞭策自己的動力。對於不少網民留言不捨得他離隊？他說：「多謝觀眾在我比賽中未做到最好的包容，自問已好努力練習，但這刻仍覺未見得人。開心是觀眾看到我的努力，並給我鼓勵。我不覺得自己輸運氣，讓觀眾看到我的進步已是最大的運氣，贏輸真的不重要。最後一回合是我最滿意、最喜歡的演出，其中有很多我的想法，也是我的故事，是參加造星歷程的總結。」顧定軒稱這是他最喜歡的作品，形容為一個圓滿的逗號，不是句號，因為在未來仍有很遠的路。

問他是否想再參賽鬥多次？他稱若有機會也想再參賽，但不會是短時間內，因參賽的歷程是很大衝擊，也是重要人生課，現在是活用在這旅途所學的時候，希望在工作上能應用。他點算在《造星III》 贏得最多是認識了一班好有火的同伴，還有導師林二汶、阿祖及彭導，花姐也給他表演與做人的意見，他也沒想到自己獲得很多觀眾支持。他稱未來的工作，希望電影方面有不同類型角色外，也希望有突破，歡迎邀約唱歌或舞台演出。

彭秀慧不滿被批評有私心

《造星III》擔任B組導師的彭秀慧在鏡頭前真情流露，獲得組員的愛戴，甚至被她淘汰出局的也表感謝。不過，網民睇得好肉緊，有認為她在選晉身20強的名單中，揀出5個被淘汰的隊員有私心。前晚彭秀慧在社交平台的直播中訴心中情，說這批評太不人道。因為節目播映時間有限，故不能讓她詳細解釋，她是本着有些參賽者離開可能有更好發展，因在《造星III》的平台未能幫太多，但有些組員是需要這比賽平台作後盾，她以此作選擇。

網民要求許廷鏗任決賽評判

許廷鏗在上回合擔任評判也贏得口碑，網民讚他說話有point，有要求他在決賽再擔任評判；許廷鏗在社交平台也分享感受。有網民繼續對黃真真擔任評判的表現不滿，稱她暫時仍穩佔「最廢評判」首位。