陳鈺芸鉸剪腳打入荷李活 孖奧斯卡影帝尼古拉斯基治習武

【明報專訊】香港武打女星陳鈺芸（JuJu ）去年在塞浦路斯，與奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、泰國動作演員Tony Jaa等人合演的科幻動作片《柔術》（Jiu Jitsu），已於11月底在北美戲院和線上影片平台同步上映。JuJu很開心可以與偶像尼古拉斯基治合作，大讚對方勤力又沒有架子，在電影開拍前一星期已到片場，跟動作指導學柔術和武術，對方第一天見到她，更主動自我介紹，令她受寵驚。JuJu透露形象硬朗的Tony Jaa，其實純如羔羊，愛打坐冥想。

JuJu在戲中不乏高難度動作，有場與7呎高扮外星人的演員對決，耍雙截棍加跳起踢低對方，以及凌空鉸剪腳叉頸等，她說：「大家都知道我個子不高，無吊威也跳起踢對方頭部，事前苦練了兩天，雖有一定難度，但我喜歡挑戰自己。」

JuJu是繼楊紫瓊後，第二名打入荷李活電影的香港武打女星。她直認亞洲女星打入荷李活市場並不容易，要過五關斬六將，她說：「現在已經較好，機會比較多，以前一部動作片，需要東方演員，都容不下兩個人，而且多數起用男演員，甚少女演員。」

爭贏角色 難過中六合彩

入行9年的JuJu爭取多年，現在才能在荷李活製作中佔一席位，去年她首次在美劇《五行刺客》擔演其中一個主要角色，經過4年不停試鏡才得到，JuJu說：「過程困難重重，真的得來不易，要過五關斬六將，難過中六合彩。（鬥心有否被打沉？）當然有，曾有6年不停試鏡都失敗，無人問津，不過不代表我不好，是試鏡爭取一席位的人太多，競爭太大而已。」JuJu堅持不放棄，全因她熱愛武術，想透過電影宣揚中國武術。

開工無期 努力造人

疫情打亂了JuJu的工作，今年演出的電影，全部延至明年才拍攝，她說：「今年3月留港至今，只拍了由老公操刀的功夫真人騷，3部電影延至明年拍攝，最擔心是同一時間開拍，平時可以3部一齊拍，最多辛苦一點飛來飛去，但現在要隔離14天，只能拍一部，今年已經沒工作，明年又要三揀一。」她表示若疫情未受制，開拍無期，唯有努力造人，她笑說：「早知疫情拖那麼久，9個月前便開始造人。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

場地提供：Crisathena Playroom

髮型：Sing @ BruneBlonde

服裝/手表：Crisathena PARIS.

形象設計：Christy Wo

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