龔嘉欣馮盈盈首爭視后 王浩信爭視帝惡鬥衛冕馬國明

【明報專訊】無綫昨日公布《萬千星輝頒獎典禮2020》提名名單，最矚目是視帝視后之爭，王浩信挾台慶劇《踩過界II》氣勢，迎戰衛冕視帝的《使徒行者3》馬國明，同被視為頂頭大熱。其他強敵有《殺手》黎耀祥和陳豪等，不過昨日活動只有黎耀祥獨撐大局。視后戰况同樣激烈，李佳芯、陳煒、黃智雯、李施嬅、蔡思貝順利入圍外，龔嘉欣和馮盈盈亦首度獲視后提名，當中以智雯和思貝呼聲較高。王浩信、袁偉豪、黎諾懿、朱敏瀚和陳敏之同獲4項提名，並列男女演員之冠。

頒獎典禮明年1月10日舉行，逾50名候選藝員出席記者會拉票。黎耀祥笑言拍《殺手》很辛苦，以為是「遺作」。他稱無信心第4次奪視帝，但獎項是最佳的認同和回報。他表示今次戲種多，對手又強，大家都演得好，要看觀眾和評判口味。入圍最佳男主角和最受歡迎電視男角色的譚俊彥，黎耀祥也讚他演得好，譚俊彥說平常心，希望有機會以黑馬姿態跑出，對「男角色」較有信心。

捱足13年 龔嘉欣哽咽

思貝和智雯同獲提名最佳女主角和最受歡迎電視女角色，思貝還跟張振朗憑《使徒3》角逐最受歡迎電視拍檔。思貝對《踩過界II》「癲姐」角色的情意結特別深，但也喜歡提名最受歡迎電視女角色的《使徒3》「阿兜」一角，認為是新嘗試。她沒想能否連奪兩獎，出街被人叫癲姐或阿兜已很開心，至於得獎要看緣分。智雯說對爭視后有一定信心，很喜歡《使徒3》角色，覺得很大挑戰，但今年很多好對手。談到視帝，她看好林峯，相隔多年再合作，對方man了很多，情緒拿揑得很好，希望林峯回來參加頒獎禮，如一同奪獎就更好。

龔嘉欣憑《殺手》與《香港愛情故事》分別獲提名最佳女主角及最受歡迎電視女角色。入行13年首次入圍角逐視后，她在台上感觸哽咽，稱很喜歡這份工作。她表示在無綫由零開始，並非選美出身，又無人帶入行，一步步捱到現在，拍《殺手》很辛苦，拍完兩年仍留下很多後遺症。她自言信心一定要有，開心得到觀眾支持和鼓勵。她笑言當然希望盡擸兩獎，但不敢太貪心，有提名已滿足，每位演員都很努力，不敢想誰是勁敵。對《香》劇受歡迎，她希望帶挈提升爭獎機會。

馮盈盈即場示範「棄獎」

羅天宇和馮盈盈各有3項提名，分別憑《香港愛情故事》、《反黑路人甲》首次挑戰視帝視后，以及角逐最受歡迎電視男女角色外，天宇還爭飛躍進步男藝員，盈盈憑《#後生仔傾吓偈》入圍爭最佳節目主持。盈盈自言陪跑，還即場示範「棄獎」，她拿獎座合照時不小心跣手，獎座跌在地上，她尷尬道歉說不好意思。她表示原本打算掂到當攞到，證明她與獎項無緣，不要強求，她已打定輸數，到時乖乖做觀眾。天宇對爭視帝抱平常心，《香》劇得到觀眾喜歡說有共鳴，已是最大得着和回報。

賴慰玲未得獎先謝張振朗

賴慰玲憑《反黑路人甲》蔣千霞一角，獲提名最佳女配角及最受歡迎電視女角色，她很開心，亦希望得獎，想在上台逐個多謝，特別是張振朗：「今次的火花是他帶給我的。」不過她笑言輸給浩信及朱敏瀚，未能與振朗提名最受歡迎電視拍檔。朱敏瀚憑《反》劇陸秋一角，獲最佳男配角、最受歡迎電視男角色、飛躍進步男藝員及最受歡迎電視拍檔合共4項提名，他說是驚喜，拍《反》劇和《機場特警》，很開心識到振朗，日見夜見像情侶一樣，認為對方能影響身邊人。

黎諾懿陳敏之同獲4提名

黎諾懿和陳敏之同獲4項提名，除分別角逐最佳男主角及最佳女配角，還有最受歡迎男女角色、最受歡迎電視拍檔及最佳節目主持。諾懿笑言上年說想成為首位同時奪得視帝和最佳主持的藝員，但今年劉丹開到口說想攞視帝，他想對方開心，只能寄望下年。敏之笑言無論得獎與否都開心跟諾懿拍檔，黐住對方有運行。

缺席的王浩信和袁偉豪同獲4項提名，除最佳男主角、最受歡迎電視男角色及最受歡迎電視拍檔外，浩信還角逐最受歡迎電視歌曲；袁偉豪則入圍爭最佳節目主持。馬國明和陳豪同得3項提名，分別是最佳男主角、最受歡迎電視男角色及最受歡迎電視拍檔。

記者：陳釗

攝影：劉永銳