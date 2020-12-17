遭網民炮轟 孔德賢：見到評論不開心

【明報專訊】落選港姐廖慧儀的前男友Sam本月初墮樓。其後廖慧儀與曾傳緋聞的《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢「潛水」，後者的Instagram更被網民的留言洗版，日前傳他被換走，無份主持《2020勁歌金曲優秀選第二回》。孔德賢昨日終現身，出席《萬千星輝頒獎典禮2020》提名活動，他憑《香港原味道》角逐最佳節目主持，並首度開腔回應。他表現冷靜似有備而來，表示近日忙拍新劇《把關者們》，沒主持《勁歌優秀選》因與劇組撞期而調動。對於遭大批網民轟炸是賤男，孔德賢說知道有很多評論，當日看新聞得知事件也很不開心，大家不想發生；跟着網民一窩蜂留言，他見到評論不開心，覺得很harsh，朋友和家人亦擔心；他休息幾天後，收拾心情再工作。他重申與廖慧儀是朋友及同事，並非情侶關係。被指疑跟廖慧儀一起行山，他澄清是跟《#後生仔》男拍檔Anson行龍脊，當日多人到像行花市，沒見到廖慧儀。事發後他無聯絡廖慧儀，覺得對方需要空間和休息，不過他認為毋須跟廖慧儀劃清界線，之前台慶在公司見到也會打招呼。

孔德賢承認高層何哲圖和余詠珊致電給他了解事件。有無告誡之後要檢點？他說：「我是新人，他們教導我怎樣面對輿論壓力，提醒我做任何事都要小心。（可怕影響星途？）明白大家有不同意見、評論，令我更明白要做好工作，用表現改變觀眾看法。（覺得自己很無辜？）全香港無人想發生這些事，不開心的事不可以用無辜形容，大家無謂再討論咁多，希望件事告一段落。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳