聖誕未能見男友 薛家燕感心噏

【明報專訊】薛家燕、區瑞強與細仔區昕進前晚為2021年首集《流行經典50年》錄影。家燕姐表示2020年很難忘，希望透過節目向大家傳遞愛。為何不叫兒女參與演出？家燕姐指大女和兒子年尾工作比較忙，大女要幫她打理工作，兒子則為她之後拍的兩個廣告出心出力，已4日無瞓，新抱又要返工，疫情下放工還要回家煮飯。家燕姐笑言兒媳吃得非常健康，菜多肉少，所以跟他們各有各食。不過家燕姐讚新抱叻，識煲湯，還經常煲給她飲。冬至和聖誕快到，她表示大多在家慶祝，她最喜歡聖誕節，疫情下好像沒什麼氣氛，男友又不在港，未能見面感心噏。

區瑞強父子同台

區瑞強表示之前在演唱會曾試過三父子同台演出，不過兩父子在電視演唱是第一次。區昕進自言受父親影響，特別喜歡聽經典歌。區瑞強被問兒子是否有興趣入行當歌手？他說兒子已30歲，可自己作主，當業餘玩反而更開心。他透露兒子有製作公司，疫情下他那8場網上演唱會都是兒子監製，他笑說：「我現在不是帶兒子出身，是我公司跟他的製作公司合作，給少點錢都不行。」區昕進稱二人未試過因意見不合而鬧交，爸爸會給他意見。區瑞強笑言之前做網上演唱會亦要請教兒子，認為可兩代融合。

記者：陳釗

攝影：孫華中