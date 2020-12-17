「告急」後獲邀任茶記一日店長 王宗堯袋5位數酬勞含淚道謝

王宗堯含淚感謝在這困難時期，仍有不少熱心人幫助，令他重新振作。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】王宗堯去年7月闖入立法會，被控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪，案件仍在審理中。他前日在社交平台帖文，稱要負擔龐大律師費用，請求大家給工作機會幫忙大力「懲罰」他，並拒絕網民建議眾籌。自王宗堯發出「告急」文章被網民轉載洗版未夠24小時，即獲立法會前議員譚文豪邀請，到他位於旺角開設的茶餐廳做一日店長，開工約4小時，獲5位數字酬勞。

王宗堯於昨午12時許現身茶餐廳，甫落場便幫手招呼客人、整理外賣袋和收拾餐枱，不少粉絲冒名而來邀合照，他來者不拒，午膳時段最多約60至70人在門外排隊等候。王宗堯說：「帖文不夠24小時就有人找我，本身與譚文豪認識但不熟，是透過中間朋友聯絡。暫時未知會否繼續幫手，事情都好急，先處理好自己的事先，其實還有其他人，找我傾不同的合作計劃，想作不同嘗試。」

譚文豪感激王宗堯及市民支持，達到宣傳效果令生意額大增，部分收益會捐出以支援黃色經濟圈，從而做到互相幫助，所以他堅持付5位數正價酬勞給王宗堯助他渡難關。

拒收市民捐款

面對打官司的巨額律師費，王宗堯已心裏有數大概金額，承認有沉重壓力暫時用積蓄，強調不會眾籌，有市民欲即場捐款，他當場一口拒絕，並說：「眾籌好危險，以往有人捐錢去讀書、法援或者生活費，各樣都會遇到好大打壓。我只想用自己的尊嚴掙酬勞，掙到錢做自己想做的事，做到幾多盡做，我不想靠人。」

他表示不擔心因個人政治理念及立場，影響演藝工作，即使因此損失工作機會也不會怪責任何人。譚文豪認為各行各業也不應打壓或排斥不同意見人士，力撐王宗堯是專業演員就什麼都不必怕。

面對官司 心情惆悵

王宗堯明日（18日）需到西九龍裁判署出庭應訊，他形容心情有少許惆悵、慌張及頹喪，幸獲不少人關心和留言支持，令他重新振作。他突然眼湧淚水有感而發說：「疫情下大家負擔都重，今年聖誕節不能像以往慶祝和團聚，大家都辛苦，希望大家有個平安的聖誕。聖誕我都會繼續工作，可是知道有些黃店經營困難，幫到就會幫，明白在這段時間要捱，希望他們撐得住，疫情過後仍然見到他們。」他忍着淚水表示感謝大家在困難時期仍熱心幫忙，希望所有經歷打壓或不公平對待的人，能找到一點溫暖為他們打氣。

市民樂意排隊幫襯

排隊市民之中，韓小姐帶同兒子一齊幫襯，在餐廳門外排隊等候30分鐘也毫無怨言，她表示有留意到王宗堯在網上的帖文，特別來支持，還會買他有份宣傳的衛衣。

麥小姐與友人大概等了15分鐘，表示撐黃店及盼王宗堯可解困，希望香港人加油和堅持。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳