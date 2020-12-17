惹廉價拍片誤會 孫慧雪被客戶轟炸失工作

【明報專訊】孫慧雪與施匡翹前晚為網購活動擔任嘉賓，施匡翹稱想趁機向孫慧雪學習扮靚心得，希望嘗試做KOL，在網上分享生活點滴。問可接受如孫慧雪般經常cosplay，她說：「都有興趣，最近和師姐蔣嘉瑩合唱《我和殭屍有個約會》主題曲，知道套劇推出了漫畫和電玩，公司傾緊合作，有機會都想試下cosplay角色馬小玲，劇中萬綺雯騷長腿，我都好鍾意。」

孫慧雪稱老公嫌她cosplay太多，要求她不要再cosplay，她笑說：「其實我無呢個癮，工作已經成日cosplay，平時唔好搞我。」

片段不涉商業成分

對於有報道指因巿道低迷，很多藝人以低價拍攝祝賀短片增加收入，孫慧雪只收1000元酬勞，她說：「個報道標題話我搵食價1000元，絕對要澄清，這兩日不停被很多中介公司和客人電話轟炸，質問這個價錢為何比他們平時給我的價錢差咁遠。其實這些片完全不涉及商業成分，只是跟粉絲講生日快樂，本身粉絲找我都會免費拍，該平台收錢是幫我管理帳戶和篩選粉絲的費用，我不是為了掙錢而這樣做，但太多人誤會，我已退出這個平台，這報道影響都幾大，影響到某些大品牌工作，損失了6位數字酬勞。」問可有另類客人以為1000元，可以跟她接洽不良工作？她即說：「嗰啲幾多錢都唔會。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳