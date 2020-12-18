李亞男誕大鼻妹Hayley 王祖藍再做老竇：感恩細女唔似我

【明報專訊】40歲王祖藍與36歲李亞男結婚5年，育有女兒王天韻（Gabby）。今年6月父親節，他們宣布再度造人成功，李亞男懷第2胎，並暗示今胎都是B女。原來李亞男日前已秘密誕下細女王海靜（Hayley），組成4口之家，Gabby榮升姐姐。王祖藍與李亞男昨日在長女Gabby的兩歲生日時，宣布細女出世喜訊。李亞男笑言Hayley跟姐姐Gabby好似樣，唯一不同是Hayley個鼻好似大過姐姐，是一個大鼻妹。王祖藍則說最感恩細女不似他，似媽媽就可以。他又笑言現在是「三個女人一個墟」。

娛樂組

王祖藍與李亞男一直有計劃再追多個，早前宣布造人成功時，透露兩個夠晒數，王祖藍亦不想老婆太辛苦。當時王祖藍在社交網留言時附上一家四口公仔，是父母和兩名女孩，已暗示第2胎都是女兒。李亞男近月在內地安胎，上月底王祖藍在廈門出席完金雞獎頒獎禮後，因怕李亞男隨時生得，奉獻第一次坐臥鋪火車返家。

祖藍：三個女人一個墟

李亞男日前已秘密產女，她昨午與老公王祖藍齊齊在社交網宣布細出世喜訊。他們為細女改英文名Hayley，中文名是王海靜。又分享抱着細女一家四口的溫馨照，並祝大女Gabby的2歲生日快樂。相中王祖藍與李亞男及Gabby齊齊嘟嘴作狀吻Hayley，而Hayley正在半睡半醒中。王祖藍搞笑留言：「三個女人一個墟，一個男人戇居居 #gabby生日快樂 #hayley歡迎你」。他同時在微博寫道：「三個女人一台戲，不要像我就可以，gabby寶貝，生日快樂。」

亞男：兩姊妹似餅印

由於兩名愛女同在12月出生，王祖藍與李亞男早前舉行迷你慶祝派對，慶祝大女Gabby生日，以及隆重歡迎Hayley這名新成員。談到再榮升爸爸媽媽，是否沒有生第一胎時緊張？李亞男說：「因為有第一次經驗，又因為我是開刀，好多事都按照住安排發生，所以今次真的無咁緊張同激動，但當然那種開心同奇妙感覺，依然是非筆墨所能形容。」

談到第一眼見到Hayley是否很感動？李亞男笑言：「當我們第一眼見到Hayley時，是覺得好搞笑同神奇，因為她的樣子同家姐一模一樣，似餅印般，見到她就好似見到剛出世的家姐咁，實在真的太似樣了。唯一有一點不同就是Hayley個鼻好似仲大過家姐，是一個大鼻妹！但好感恩她是一個好漂亮的孩子，好多親友看到相後都讚她靚女。」王祖藍補充說：「好感恩她不似我，最緊要是個樣不要似我，似晒媽咪就可以喇。」