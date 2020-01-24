《衝上雲霄大選》15參賽者亮相 毋懼硬撼《全民造星III》 李傑志自信「賣樣」搶觀眾

【明報專訊】無綫舉辦《衝上雲霄大選》將於下周六（26日）舉行，與ViuTV的《全民造星III》總決賽對撼。昨日《衝上雲霄大選》15名參賽者穿著航空制服首晤傳媒，簡單自我介紹，表現尚算淡定。麥大力（Derek）、前男子組合Square成員李傑志（Brian ）、朱凱薇（May）和史穎喬均表示不知道大選對撼《造星III》。May避談是否有信心撼贏《造星III》，說這些不是她能控制，不講輸贏，當晚盡力表現自己，但求問心無愧。Brian認為兩個節目完全不同，《造星III》賣talent，他們就賣靚仔靚女，最後看誰能夠入行。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

身為高級副機長的Brian透露大賽當晚會有才藝表演，他想孖Derek一齊表演。至於表演什麼，他大賣關子：「以前組合Square已經唱歌跳舞，今次不會唱歌跳舞，會做些有難度的東西，希望可以和Derek一齊表演，會跟他研究吓。」

他透露目前正在密集式訓練，有參賽者唱歌跳舞，令大家拍爛手掌。至於入圍的5000元獎金，Brian表示仍未收到，不過他信得過無綫不會拖欠。

中英混血機長輸身高

從事航空業界10年的機長Derek是中英混血兒，很多人都覺得他條件和樣貌都優勝，輸蝕在身高，他也認同，對有否信心勝出？他說有。問事前有何準備及表演什麼？他則透露半句。麥明詩緋聞男友盛勁為稱對自己表現有信心。

May獲師妹劉佩玥教路

機艙服務員May和史穎喬表示正努力備戰，May稱正在練習才藝和積極減肥，雖然當晚不用以泳裝示人，但亦想以最佳狀態見觀眾，透露師妹劉佩玥有給她意見和支持，叫她要淡定和有自信。史穎喬說：「都係要淡定一點 ，始終第一次上電視，心情難免有點緊張。」談到個人才藝表演，二人一樣大賣關子，稱比賽當晚便會揭盅。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com