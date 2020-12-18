被指為王浩信鬧不和 蔡思貝張曦雯孖住受訪闢謠

【明報專訊】蔡思貝、張振朗、張曦雯與姜麗文等昨日為劇集《踩過界II》宣傳，秦沛與王浩信因工作缺席，特別錄片為平安夜播大結局打氣。劇集獲《萬千星輝頒獎典禮2020》12項提名，入選最佳女配角的姜麗文說到與父親秦沛憑該劇一齊提名，感動落淚。蔡思貝與張曦雯被傳不和，兩人感愕然，否認姊妹反目。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

蔡思貝與張曦雯一起受訪，張曦雯提到劇集結尾有彩蛋並留下伏線，希望開拍第3集，又稱跟蔡思貝、張振朗第一次合作，拍得很開心；蔡思貝表示如果監製說開第3集，就是最好的聖誕禮物。對於她們被指不和？二人感愕然，蔡思貝說：「傳啫。」是否姊妹反目？張曦雯表示睇到新聞都𢱑頭，並說 ：「好朋友不用做出來，在心中，好友是一輩子，不是成日在社交平台放照片才是好朋友。（私下有聯絡？）上月才一起去遊船河，都有貼相。」

唔覺王浩信是溝女王

蔡思貝透露與張曦雯2013年已認識，識於微時。張曦雯說：「沒合作過，但我們一直是朋友，還說想一齊去拍旅遊節目。」有傳張曦雯曾提醒蔡思貝，指王浩信是溝女王，張曦雯否認稱大家都是好朋友，亦不覺得王浩信是溝女王，一起拍《解決師》時，合作很開心，因年紀相若傾得埋。

張振朗無信心爭視帝

張振朗獲4項提名，憑《反黑路人甲》角逐最佳男主角和最受歡迎電視男角色，他稱沒有信心勝出：「視帝我睇好黎耀祥和王浩信，我不是視帝級人馬，浸淫吓先。最受歡迎電視男角色，有林峯入圍，我遲吓先啦，希望有個拍檔獎。」提到賴慰玲未能憑《反黑路人甲》與他一起角逐拍檔獎感遺憾，他亦有同感，並說：「很多事情控制不到，但多人喜歡我們這一對已足夠。」

他主演的劇集《堅離地愛堅離地》即將播出，希望不要被觀眾看厭，《堅》是他今年第5套播出的劇，他說：「拍的劇今年一次過出晒，希望大家喜歡我的作品。」

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