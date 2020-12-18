81歲伊恩麥基倫搶先打疫苗

【明報專訊】新冠病毒肆虐全球，隨着各地生產疫苗陸續面世，為抗疫帶來曙光。曾在超級英雄片《變種特攻》扮演「磁力王」的81歲英國男星伊恩麥基倫（Ian McKellen），日前率先接種疫苗，大讚無痛又方便，「我會毫不猶豫地推薦給所有人」；另一方面，《殺戮戰場》金像導演奧利華史東（Oliver Stone）亦自爆在俄羅斯拍戲期間，已在當地接種疫苗，並稱感覺良好。

由本月8日起，英國政府率先安排民眾接種新冠病毒疫苗，成為全球首個大規模接種輝瑞疫苗的國家。首批80萬劑疫苗陸續分發到全國50間醫院，80歲以上長者及醫護人員獲得優先接種，曾演《魔戒》和《變種特攻》的伊恩麥基倫，正是其中之一。

感謝醫護人員努力

日前在瑪麗大學醫院接種疫苗的伊恩麥基倫，接受外國傳媒訪問時大讚：「這是非常特別的一天，我感到興奮。」又說像他這一輩人，多得過去接種不同疫苗，才能活到今天，「不單為了自己，更要保護身邊人，這是公民責任」。

從官方發放片段可見，當伊恩麥基倫接種疫苗後，隨即以「互碰手肘」代替握手，感謝醫護人員的協助，「我想趁此機會，感謝國民保健署（NHS）職員和全國醫護的努力」。除了伊恩麥基倫外，英國著名美食家Prue Leith、舞蹈家Lionel Blair及製作人Michael Whitehall等，據報亦已接種疫苗。

早在1988年，伊恩麥基倫已公開承認自己是同性戀者，更積極為LGBTQ爭取平權，由這個社運先鋒擔當疫苗代言人，相信可以收宣傳之效。

奧利華史東接種俄國疫苗

另一方面，最近在俄羅斯拍戲的美國導演奧利華史東，亦自稱數日前已在當地接種俄國藥廠生產的疫苗，目前感覺良好，「我不清楚它是否有效，但曾聽說它的好處，反正45日後還需接種第二劑，我對它的品質有信心，不明白為何在西方社會有很多人抗拒疫苗？」

據《新聞周刊》報道，俄羅斯跟英國一樣由上周開始為高危人士接種疫苗，現年74歲的奧利華史東正好跟伊恩麥基倫同時趕上抗疫「頭班車」。