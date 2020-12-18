佐治古尼支持湯告魯斯發火有理

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演新片《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7，簡稱M:I7）因受疫情影響，拍攝過程受阻，映期亦要延遲，壓力之大可想而知。

英國《太陽報》日前流出一段錄音，聲稱是湯告魯斯在倫敦片場怒罵兩名違反防疫守則的工作人員，對話夾雜大量粗口：「我不需要道歉，如果再犯就立即解僱，明白未？」

有關聲帶外泄後，有傳惹來《M:I7》部分員工不滿，加上湯告魯斯再次在片場發火，結果5名工作人員「劈炮」以示抗議，令到原本已經氣氛緊張的拍攝現場，變得更加惡劣。有業內人士擔心，事件經過連日發酵後，或許將會有更多員工離職，嚴重影響拍攝進度。

不過，《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）等圈中人力撐湯告魯斯處理手法並無不妥，前者接受訪問時表示，後者並非小題大做，「當你擁有權力，言行變得敏感，但他要向所有人負責任，所以決定正確」。

《人鬼情未了》女星胡比高拔（Whoopi Goldberg）亦在清談節目《The View》表態支持湯告魯斯決定：「如果他屈服在疫情下，《M:I7》就玩完了。」