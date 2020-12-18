【開箱】《女神降臨》當校草車銀優愛上暗瘡妹文佳煐

文佳煐刻意在臉上畫暗瘡扮醜女，突顯她「變身」後判若兩人。

【明報專訊】韓國有線台tvN本月9日首播新劇《女神降臨》，由《我的ID是江南美人》車銀優與《那個男人的記憶法》文佳煐合演，講述後者滿臉暗瘡，透過化妝變靚後，遇上「校草」車銀優的愛情故事。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。

網民關注主角人選

《女神降臨》改編自同名網絡漫畫，由韓國靚女漫畫家「貓喵」創作，自2018年推出後，即登上韓國漫畫瀏覽榜冠軍，擁有過百萬訂閱，現以9種語言在全球百多個地區連載。《女神降臨》漫畫仍未完結，每周更新一集，至今公開134集。

隨着tvN今年初宣布開拍《女神降臨》後，外界對主角人選極度關注，網民提議男主角由《奶酪陷阱》徐康俊、《Start-Up》南柱赫、《The King：永遠的君主》禹棹煥、《我的ID是江南美人》車銀優或防彈少年團成員Jin飾演。

女主角則意屬《亡途覓雪》秀智、《德魯納酒店》IU、《日與夜》雪炫或女團Blackpink成員Jisoo擔綱。劇組最終敲定車銀優與文佳煐演出，雖與網民心水略有不同，但仍普遍滿意。

新劇講述女主角任朱靜（文佳煐飾）家中排行第二，上有姊姊下有弟弟，天生粗眉而被嘲醜樣，相反姊弟均長得精緻漂亮。任媽媽（張慧珍飾）一直教導女兒，外表並不重要，最重要是成績好，可是任朱靜學業一般，只愛看恐怖漫畫。

就讀高中的任朱靜情竇初開，某日向任職學校飯堂的男生表白，惹來同班同學朴世美（全慧媛飾）不滿，自此常遭欺凌，當眾取笑她醜樣兼滿臉暗瘡。

朱靜自信心跌至谷底，一度站在天台，企圖跳樓自殺，幸得路過的李修豪（車銀優飾）出手阻止，一向深近視的任朱靜因為跌爛眼鏡，看不清楚誰是救命恩人。

內在美更勝外在美？

後來任朱靜家人為了還債，被迫賣樓搬家，她決心改變自己，從此過新生活，先上網學化妝，再改戴有色隱形眼鏡，頓時變成美女，連鄰居也認不出來。

任朱靜轉校後，因為外表漂亮而大受歡迎，更與「校草」李修豪同班。後者雖然俊俏但性格冷酷，尤其討厭女生向他表白。某日，任朱靜素顏逛街遇上李修豪，男方只認得出她是曾想跳樓的醜女，卻沒察覺是同班同學。

究竟劇集想提出內在美比外在美重要？還是剛好相反？目前為止仍然存疑。任朱靜因為醜樣而被同學欺凌，連家人也經常無視她，親友甚至直接叫她去整容，反映韓國社會普遍對女性外表十分重視。

不管主旨如何，劇中女主角經常失足跌入男生懷中的老套劇情，單是首兩集已至少出現3次，令人笑不出來。

車銀優演技曾受質疑

這種笨拙的設定並不討好，幸好文佳煐演技不俗，至少不會令角色惹人討厭。現年24歲的文佳煐童星出身，曾演《宮S》和《Bad Boy》等劇集，前年開始踏上主角之路，作品包括《偉大的誘惑者》及《加油吧威基基2》，去年跟《與神同行》金東旭合演《那個男人的記憶法》演技備受肯定。

車銀優是男團Astro主將，多次被同行選為最靚仔的男團成員，前年主演《我的ID是江南美人》人氣急升，連鄭裕玲也開腔力讚。可是去年演出古裝劇《新入史官丘海昤》演技受到質疑，今次演校園愛情劇，角色貼近本人，有望挽回聲譽。