夢想當演員不是少奶奶 王敏奕望老公曾國祥力捧做影后

【明報專訊】28歲王敏奕已為人妻，去年嫁拍拖6年的曾國祥後，並沒有籌謀生仔做少奶奶，反而更加活躍於演藝事業上，拍戲、拍劇又做歌手。原來王敏奕與曾國祥很享受自由自在的生活，加上老爺曾志偉思想開通，在生育方面全無壓力，她笑言老公最叻捧影后，刻下先要想辦法爭取夫婦檔拍電影，希望獲他力捧做影后。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

王敏奕主演的無綫劇《香港愛情故事》成為黃金檔四線劇，放在晚上10點半播出，美其名為讓留家抗疫的觀眾提供歡樂，不過外界都認為是無綫用該劇來打仗，硬撼ViuTV真人騷選秀節目《全民造星III》，希望能撼贏對家搶收視。

王敏奕稱劇中的破格演出是賣點之一，有別於舊劇《女人俱樂部》中的純情學生妹，以及《飛虎之潛行極戰》中的硬朗女飛虎；今次她飾演性格反叛的攝影師，目睹父母關係破裂，令她對婚姻、愛情失去信心，抗拒付出真感情，跟黃子恆、黃嘉樂及謝東閔發生錯綜複雜的感情線。

拍激情戲無時間尷尬

《香港愛情故事》中有不少激情戲，意識大膽，王敏奕除以性感睡裙出鏡，亦會與謝東閔有激吻場面，「以前聽人講拍這些戲不好玩，到我第一次親身演繹，覺得幾大挑戰，監製想我拋開《女人俱樂部》純情形象，做到成熟、不怕醜；又要求似電影般一鏡過，我在現場要不停跟監製溝通如何演繹，都無時間尷尬」。王敏奕透露接拍該劇前，曾向老公曾國祥提及有親熱戲，老公完全無問題，她說：「我們互相吸引之處，就是給對方自由度，尊重彼此的工作；當做出成績，都值得另一半驕傲，而不應該將結婚變成枷鎖綁住對方，他沒有限制我拍戲的尺度。」她表示老公甚少看其作品，當知道她有不一樣的演出，就答應會捧場，但她又怕貴為金像獎最佳導演的老公給她評語：「我驚他覺得我演得不夠好。」

與老公合作要排隊

提到曾國祥執導電影屢創佳績，2016年憑《七月與安生》捧紅周冬雨、馬思純，兩人更成為雙影后；今年又憑《少年的你》讓周冬雨登上多個影后寶座。王敏奕表示作為女演員，都渴望跟好導演合作，她笑說：「老公有好成績，相信好多人都想找他合作。平時我們談工作都愛開玩笑，他跟我說想跟某女演員合作，我對他說：『我都排緊隊，不如你都叫該女演員排隊。』當然都是說笑而已。不過我們都是追求工作自主的人，他拍戲有自己的想法，逼不到他，他找女主角要千挑萬選，試鏡一年才落實用周冬雨，我就明白到，原來攞了影后獎都要被人揀，導演選演員要適合，不是想用你就一定是你。」《少》片頻頻得獎，又代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片提名，王敏奕祝願老公的電影順利獲提名，錦上添花。問她是否旺夫？她笑說：「若要硬加上去，都算的，畢竟都是結了婚。若我的命水有這種榮幸，就多謝啦！」

最叻煮麻辣菜式

會否考慮減少幕前工作，幫助老公打江山？她笑說：「他的工作團隊已很出色，難道我當他助手？會不會太大材小用？我都是女演員，或者等他將來賞識我，讓我幫他的電影參演一角啦！」

王敏奕表示日常主要擔當賢內助，照顧老公曾國祥的胃口：「我媽媽是重慶人，所以我煮泡椒、麻辣菜式好撚手，老公又愛台式雞煲，屋企經常招呼大班朋友來食飯。」她又自爆最近做宣傳訪問，被問到為何不做少奶奶，令她不懂回答，要向老公求救，曾國祥一句話勾起她的初衷，她說：「老公話人生無夢想，同條鹹魚有咩分別呀！我立即醒了，我夢想是做演員，不是做少奶奶，我們當初在一起，都是互相欣賞對方有夢想；他構思了8年的劇本，最近終於跟外國公司洽談合作，也算是圓夢。」

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