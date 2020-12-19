收費網站上架 黃秋生幫手宣傳 杜汶澤窒ViuTV 唔准藝人亮相喱騷

杜汶澤（右）昨日上載跟黃秋生（左）的合照，宣布他的收費網站正式啓播。（網上圖片）

【明報專訊】杜汶澤一向敢言勇於表達意見，他趁開設收費網站喱騷昨日上架，有事不吐不快，大爆籌備過程中，曾遇上不少藝人拒絕亮相，理由是ViuTV跟那些藝人說，做ViuTV就不可以做喱騷，杜汶澤暗窒道：「以為對方是講TVB。」他自嘲人生經常四面受敵，沒有驚喜，相信靠實力會得到支持。網站昨午首天上架一度網絡大擠塞，他感謝大家耐心等候。ViuTV對於杜汶澤言論沒有回應。

娛樂組

杜汶澤近日在社交網宣傳新網站於昨午全球上架，前晚他忍不住爆料指公司同事接觸過一些藝人，很多都說做ViuTV的不可以做喱騷。他說：「見到你哋睇《全民造星III》睇得咁開心，我都好明，始終人係需要娛樂嘅。唔係想掃大家興，但係好多我哋台嘗試接觸過嘅藝人，都話Viu同佢哋講，做Viu就唔做得喱騷，有趣，唔知以為講緊TVB。」他認為無論是政治立場又好，有利益衝突都好，OK明的。

「人生從來都係四面受敵」

杜汶澤續道：「始終我哋個台嘅野心都係想多啲同路人有演出機會，既然藝人有出路，咁梗係做啦。唔通我同人講，Viu有無我個台咁多人睇呀？Viu有無我咁有錢吖？我嘅人生從來都係四面受敵，無驚喜。不過我螳臂擋車，唔通你無見過咩？今日無你咁大啫，你唔畀我將來有嘅咩？唔緊要嘅，做生意長遠都係靠實力，你做得好，大家一定支持嘅。同事加油！為咗聽（昨）日開台嘅事，辛苦晒你哋！」ViuTV就杜汶澤言論回覆《明報》：「謝謝查詢，沒有回應。」

身在台灣 曬黃秋生合照

目前身在台灣的杜汶澤，昨午於開台前在社交網上載與黃秋生的合照，兩人心情不錯。杜汶澤寫上：「這位先生問我在台灣能否交費看喱騷，他想看那個什麼『黃秋生大師班』，想學演技……當然可以啦！而且有台灣國語字幕呢！15:00 正式啓播！」之後他說網站登記進入一度大擠塞：「由於太多太多人衝入去，所以，有啲入到，有啲未入到，多謝大家耐心等候。」官網指網站進行緊急維修，以擴充容量，應付人潮！

杜汶澤太太田蕊妮亦說自己未能進入登記做會員，對於大家熱烈反應好感動。她亦對老公杜汶澤搞收費網站十分佩服，讚老公是個有毅力和勇氣、將計劃付諸行動的人。