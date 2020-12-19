75歲「賞金獵人」謝洛美布洛病逝 戴面具演《星球大戰》 佐治魯卡斯讚完美

曾在《星球大戰》系列扮演賞金獵人（左）的謝洛美布洛前日病逝，享年75歲。

【明報專訊】繼「黑武士」大衛鮑斯（David Prowse）上月離世後，曾在《星球大戰》電影系列扮演奸角「賞金獵人」的英國男星謝洛美布洛（Jeremy Bulloch），前日亦在倫敦醫院病逝，享年75歲。「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）、「天行者」馬克漢米爾（Mark Hamill），以及在《星球大戰前傳：複製人侵略》扮演年輕版賞金獵人的丹尼爾勞根（Daniel Logan），分別透過社交媒體撰文悼念。

晚年受腦退化症困擾的謝洛美布洛，過去數星期一直在倫敦寓所附近的醫院留醫，最終因併發症逝世，他的家屬昨日發表聲明，表示謝洛美的遺孀Maureen及兩名兒子，一直留守病榻旁邊，陪他走完人生最後一程。

監製兄弟邀試穿戲服

生於英國萊斯特郡的謝洛美布洛，自1950年代入行至今，參演影視作品逾百部，包括《異世奇人》及《鐵金剛勇破海底城》等，然而在影迷心目中，他的代表作肯定是在《星球大戰：帝國反擊戰》及《星球大戰：武士復仇》扮演賞金獵人Boba Fett，負責為黑武士追捕男女主角韓索羅、天行者及莉亞公主，結果淪為沙丘巨蟲「沙拉克」的點心。

事實上，謝洛美布洛在機緣巧合下獲得賞金獵人角色，原來《星球大戰》監製之一Robert Watts，正是他的同母異父兄弟，後者找他試穿賞金獵人戲服，佐治魯卡斯見狀即跟他說：「歡迎加入《星戰》大家庭，雖然這個並非主要角色，但應該會很好玩的。」

值得一提的是，雖然謝洛美布洛扮演賞金獵人，卻由另一演員Jason Wingreen負責配音，情况跟大衛鮑斯扮演黑武士，後期製作改由男星占士艾爾鍾斯（James Earl Jones）發聲一樣。

未知是否為了彌補謝洛美損失，他在《星球大戰：帝國反擊戰》及另一集《星球大戰前傳：黑帝君臨》終於可以脫下面具，以真面目演出帝國軍官Lieutenant Sheckil和克爾頓船長。

拍檔讚有紳士風度

謝洛美布洛死訊曝光後，「星戰之父」佐治魯卡斯隨即發表聲明，讚揚謝洛美完美演繹賞金獵人的神秘與威脅性，現實中的他亦是「真正的英國紳士」；扮演「天行者」的馬克漢米爾亦有同感，憶述他對片場每個工作人員都同樣親切。

至於在《星球大戰前傳：複製人侵略》扮演年輕版賞金獵人的丹尼爾勞根，則透過社交媒體上載二人合照，以示悼念。

他接受綜藝網站The Hollywood Reporter訪問時表示，感激謝洛美布洛生前教導，「我將永遠懷念他」。