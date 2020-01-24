《全民造星III》10強誕生 葉巧琳奪冠大熱 陳葦璇不信內定

【明報專訊】ViuTV真人騷選秀節目《全民造星III》10強前晚正式誕生，分別是陳葦璇、雲浩影（Cloud）、趙祥誠（Ben）、葉巧琳（Mischa）、李靜蓮（Alina）、劉瑞祈（KLAU）、 陳毅燊（Ansonbean）、鍾諾言（NY）、黃劍文（Kimman）及陳澤言（CY）。10強將於本月26日總決賽爭奪冠軍寶座，跟無綫《衝上雲霄大選》對撼。不論被視為大熱或黑馬，10名參賽者都表示對自己信心十足，期待當晚在舞台上大爆發，更不相信有內定賽果。

《全民造星III》總決賽於本月26日晚上8時30分於九展Star Hall舉行，評分以評判及全民投票各佔50%，全民投票已於前晚（18日）11時30分在《造星III》官網開始至總決賽（26日）當日，以一人一票形式進行。

Mischa：決賽當開個唱圓夢

昨日10強一同接受訪問，葉巧琳（Mischa）、陳葦璇、雲浩影（Cloud）及陳毅燊（Ansonbean）被視為大熱人馬，形成三娘教子局勢。不過眾人稱強項跳折骨舞的趙祥誠（Ben）同是大熱之一；Cloud、李靜蓮（Alina）、劉瑞祈（KLAU）均睇好Mischa奪冠，令她成為大熱中的大熱。Mischa說：「你哋咁樣我好大壓力呀！個個話想睇我跳舞，到時我會竭盡所能去郁畀大家睇，給大家驚喜。」入行資歷最長的她，認為到了10強已不覺是比賽，決賽當晚會當成自己的演唱會，擁有這個舞台去演繹自己的作品，是她的心願。她亦睇好同是出名靚聲的Cloud，「每個人特質不同，我不會唱到好似Cloud這種聲音，亦不會像陳葦璇唱跳咁型，我會睇好Cloud，她唱得、睇得又跳得」。

Cloud自嘲只識唱歌跳不到舞

Cloud表示不夠Mischa勁，大讚對方是不同層次，唱歌無人能及，跳舞又OK，故睇好對方。對於被評一直只以靚聲取勝，她說：「因為我只識唱歌，跳不到舞，跳舞好辛苦，要用百倍努力先可以完成。」陳葦璇表示一直被誤會很有經驗，其實她出道5年，只是一個24歲𡃁妹，她睇好Ben，籲觀眾不能忽略其歌聲。Ben十分佛系，認為是否大熱無所謂，只想有人記得他，看他的表演；他認為總決賽是陳葦璇與Cloud之爭。

「契仔」Ansonbean不覺有贏面

Ansonbean參賽以來一直被睇好，他表示初時有少少壓力，之後將壓力變為動力，「我不覺誰人值得捧成大熱，大家都有不同style」。他被冠以「花姐契仔」，會否提高贏面？他說：「有這個名是因我和花姐拍廣告，其實是廣告商揀我，不是花姐揀的，我不會將自己的贏面睇高一線，我最睇好是Kimman，他無論表演和性格都改變了很多，參賽過程很開心，心態好好。」Kimman表示已嘗試表演，亦得到很多人稱讚已足夠，他說：「我投Ansonbean一票，覺得他做什麼都好睇，個個都鍾意他。」

《全民造星III》播出以來，網上一直有人留言鬧爆評判準則不公平及內定賽果，10名參賽者均表示不認同及不相信這些指控，對內定賽果異口同聲道：「一定不是！也不覺得三甲內定。」陳葦璇更稱20強時因很想快點被抽中出場，每一個環節都會伸手入抽名牌箱檢查一次，力證無做假。Cloud說：「做假反而無咁辛苦，因為大家都不想同組對決。」

雲浩影服裝：Levis_hong kong

記者：林祖傑

攝影：劉永銳