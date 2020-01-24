專注音樂拒拍劇 許廷鏗無悔轉會遭TVB封殺

【明報專訊】32歲許廷鏗參加2009年首屆《超級巨聲》後加入樂壇至今11年，他於2017年離開TVB及星夢娛樂跳槽到華納。轉會後他在無綫的曝光率近乎零；對於被封殺，他近日在訪問中表示要取捨一定有辣有不辣，當初他想專注在音樂上，一定選擇一間會尊重他的創作或音樂人的唱片公司。近期許廷鏗擔任ViuTV《全民造星III》評判的表現獲讚賞，他開心接受到好多力量，很多人說更喜歡他。

許廷鏗屬金牛座，性格除堅持外，亦屬於保守、追求穩定。不過「巨聲幫」出身的他3年前決定轉會華納，承認是最大轉捩點。許廷鏗接受商台梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問說當時有掙扎過，最初很不適應，因以前很安定，工作會知怎樣安排，只要企定定，說捐款號碼，再唱那首歌，就完成工作，什麼都有經理人安排。只是到某一刻，他明白再這樣下去就一世，會原地踏步。他當時跟公司說只想專注做音樂不拍劇，但人家不會明。到他走之前，「巨聲幫」其他人也要拍劇，只有他沒拍。他說：「我不是不想拍劇，只是我心虛，覺得做歌手的定位也未做得好。今天終於可以講，因為在新公司做了好幾張專輯，不是為證明給別人看，是想對自己一個肯定，終於打破舒適圈。」

昔日演出排場大「有啲驚」

昔日在TVB唱大量劇集歌，許廷鏗否認抗拒，他認為是各取所需，他拿有次《勁歌金曲》總選的演出排場作比喻，「從前及現在是兩個世界，無話哪邊好。我臨離開舊公司的一次頒獎禮演出很犀利，有噴火又有女舞蹈員，又有機會唱很多自己的歌，當下不知何解有啲驚！是驚不知外人怎看。對於某些歌手這是夢寐以求的機會，但我身在其位，很強烈覺得自己未夠資格做這件事，之前同樣演出是哥哥（張國榮）喎！像是拿了專業成就獎才有這樣的表演，當時我真的還未到。」

「選擇尊重我創作的公司」

有傳星夢曾為挽留許廷鏗，於2017年拿下紅館檔期為他舉行處男騷，但他寧願等待至去年出道10周年轉公司後才首登紅館，他直認因為那時未準備好。轉會後，他的歌曲沒有在《勁歌》上榜，在TVB的曝光率近乎零。他決定轉會時有否想過會被封殺？他說：「當時不是沒有想過，但每個選擇都要對自己負責，一定有取捨，結果一定有辣有唔辣。我很多謝現在的唱片公司（華納），很早看到我在音樂上的發展。一間是電視台、一間是唱片公司，當我想專注行音樂路，一定會選擇一間會尊重我創作或音樂人的唱片公司。」

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