傳陳曉華狄以達情未了 陳卓賢感情生活七國咁亂

【明報專訊】25歲港姐冠軍陳曉華近日傳跟27歲MIRROR成員陳卓賢（Ian）秘戀，傳陳曉華以男方的私家車代步，Ian亦開車載她外出食飯，還有傳兩人已築愛巢。不過陳曉華與Ian經理人黃慧君（花姐）都否認被影到車上的男子是Ian；陳曉華又稱現在單身，其他事不回應，令事件充滿謎團。昨日又有傳車上男子貌似陳曉華舊愛狄以達；陳曉華2018年參選港姐時被揭曾跟狄以達拍拖，當時稱已分手。陳曉華與Ian爆緋聞後，又傳與狄以達舊情復熾，日前曾被拍到結伴買家品。至於當日被指在Ian座駕上的男子是否狄以達？目前仍是個謎！狄以達暫未就此事回應，但他突然清空Instagram帳號。

陳曉華與Ian、狄以達不單爆出三角關係，還有傳Ian另有其他4名緋聞女友，關係錯綜複雜，七國咁亂。有傳Ian的真命天子是合演劇集《男排女將》的余潔滢，說兩人戲假情真。余潔滢對此已即時澄清，她表示與Ian不熟，只是工作上認識，沒有太多傾談，亦沒有對方的電話號碼，不知是否觀眾看劇見他們演情侶有誤會。Ian又曾跟陳俞希及蘇皓兒傳緋聞，還有指在《男排女將》結局出現的盧慧敏（Amy）是他的最新緋聞女友，兩人之前合拍新劇《無限斜棟有限公司》，有感情戲及吻戲。

陳曉華解釋買Ian座駕

陳曉華對於有關跟Ian座駕的問題，她向傳媒解釋是Ian賣車給她，將會完成手續。至於與狄以達是朋友關係，被影到買家品是準備出席朋友聚會。

娛樂組