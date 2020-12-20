確診後留醫26日 謝玲玲康復出院

【明報專訊】林建岳前妻謝玲玲上月23日發聲明透露確診新冠肺炎，表示正在醫院接受治療，沒任何病徵，並澄清沒參與Starlight跳舞群組。其後曾跟她出席飯局的邱達昌與太太吳惠平、余錦基先後確診，吳惠平當時表示從不跳舞，非歌舞群組一員。他們經治療後陸續康復出院。根據衛生防護中心公布個案最新情况，謝玲玲之前的病情轉嚴重，不過昨日最新消息，她已於前日出院，共留醫26日。記者聯絡謝玲玲秘書，至截稿前仍未有回覆。

余錦基：不應標籤跳舞群組

余錦基住院15天出院，他接受無綫《東張西望》電話訪問，談及當日到朋友家中出席8人飯局，在場有謝玲玲、邱達昌與吳惠平，結果8人中有6人確診。他說是普通飯敘，大家老朋友飲酒傾偈，聚在一起時間較長。其後收到有朋友確診入院消息，通知他快些做檢測，他當時好驚，困在房中不敢出來見人，並立即去做檢測。他說好彩朋友們都主動做檢測，知道確診便入院治療，據他知道所有朋友都已康復。提到被傳捲入跳舞群組？余錦基認為不應被標籤，疫情出現不一定針對哪一個群組，長時間沒戴口罩在一起，就算不認識的人都有機會中招，不要掉以輕心。

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