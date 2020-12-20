林作面試新片 不介意全裸演出

林作（左二）與同場女生一齊等候新片面試，其中Amber（左一）身材豐滿，但林作怕女友裕美呷醋，乖乖目不斜視。（攝影／記者：林蘊兒）

【明報專訊】蕭定一投資的電影《#PTGF 出租女友》預計明年2月開拍，一連數天舉行海選招募演員。昨日首天試鏡有過百名女生參加，不乏身材豐滿的KOL、模特兒，亦有被裁的前空姐，連轉攻保險界的前大律師林作也來面試碰運氣。面試者需戴口罩和填健康申報，量體溫及保持社交距離，然後讀劇本演戲5分鐘。

林作自認給人感覺玩世不恭，適合演片中角色，昨日奉旨在場望女仔，已向女友裕美備案。曾裸跑的他說為新片不介意無底線裸露。他讚現場女仔質素高，但自己已有女友，故沒有動心。

導演歡迎「出租女友」面試

電影監製周顯和導演鄭峰嵐透露挑選30名女生演出，讚面試者質素比想像中高，疫情下仍有多人參加面試是奇蹟。鄭峰嵐笑言歡迎真正做過「出租女友」的女生來面試，演出會更自然。挑選條件首選做戲好、樣靚和好身材。他們說：「是青春愛情喜劇，題材像當年《靚妹仔》、《停不了的愛》，以社會寫實為主，有泳池和牀上戲，未決定是否拍成3級片，女演員曬健康性感，反而林作願為藝術犧牲三點畢露。」

前空姐限背部全裸

面試者Amber今年24歲，擁有34D豐富上圍，是模特兒又是KOL，經常自拍性感照在網上分享，她表示可拍激情牀戲，也接受正面或背部全裸，最好若隱若現，底線是三點不露，保留神秘感給未來男友。29歲前空姐因疫情遭公司裁走，有興趣入娛樂圈。她曾穿性感比堅尼拍平面廣告，對身材有自信，視乎劇本及導演需要，不介意性感演出，底線是背部全裸。

記者：林蘊兒