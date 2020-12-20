紐約影評人協會獎 「黑豹」卓威膺最佳男配角 《浪跡天地》趙婷奪最佳導演

薛妮芬尼根歌手出身，首次拍戲，已接連在波士頓及紐約影評人協會封后。

《第一犢之味》講述兩男的友情，扮演中國移民的Orion Lee（左）據悉是香港出生的澳洲演員，本從事金融業，及後愛上演戲，不但遠赴倫敦修讀戲劇，更成為全職演員。

【明報專訊】隨着波士頓影評人協會派發今年美國影壇首張成績單後，前日輪到紐約影評人協會（NYFCC）公布結果，Marvel超級英雄片《永恆族》的華裔女導演趙婷（Chloe Zhao）繼威尼斯影展及波士頓影評人協會後再下一城，憑《浪跡天地》在NYFCC奪得最佳導演殊榮，至於今年8月底逝世的《黑豹》卓威博士文（Chadwick Boseman）則憑遺作《誓血五人組》奪得最佳男配角殊榮。

NYFCC把最佳電影頒給《第一犢之味》（First Cow），該片由《有種女人》美國女導演姬莉卡萊（Kelly Reichardt）執導，講述19世紀初一名廚子往西部旅行，途中和一名中國移民一見如故，前者擅做甜品，卻無創業資金，兩人於是想到從當地唯一乳牛身上偷擠牛奶，並製作油炸蛋糕，怎料口碑大好大排長龍，兩人趁機撈一筆，但不能說的美味秘方為他們帶來麻煩。值得一提的是，扮演中國移民的Orion Lee，據悉是香港出生的澳洲演員，現正在美國發展，早前已憑《第》片獲葛咸電影獎提名最佳突破演員。

華裔女導演趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）捧走NYFCC最佳導演獎，該片講述兩屆金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的Fern，大半生在小鎮的公司工作，金融危機後，公司倒閉，她失去工作、丈夫及房子，於是收拾行囊駕駛貨車展開現代游牧民生活。

史派克李（Spike Lee）執導的《誓血5人組》，戴萊連杜（Delroy Lindo）及卓威博士文分別稱帝及奪得男配角獎。《從不／很少／有時／總是》（Never Rarely Sometimes Always）薛妮芬尼根（Sidney Flanigan）封后，該片兼奪最佳劇本獎；故事講述17歲少女意外懷孕，孤立無援，陪她穿州過省踏上墮胎旅程的，只有同樣未成年的表姊。《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）榮膺女配角獎。最佳外語片落在《殺戮荒村》（Bacurau）身上，至於將在Apple TV+上架的《Wolfwalkers》則奪得最佳動畫。