好姊妹麥明詩緋聞男友 馮盈盈睇好盛勁為得獎

謝嘉怡及何依婷（圓圖）不約而同認為性格比外表重要。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】無綫舉辦《衝上雲霄大選》周六（26日）對撼ViuTV《全民造星III》，昨日安排馮盈盈與緋聞男友鄭衍峰、應屆港姐冠軍謝嘉怡、何依婷等，與15名參賽者於電視城拍外景。馮盈盈與鄭衍峰一同受訪時，後者口快快講錯說話惹馮盈盈不滿，要急急搵位讚她補鑊。馮盈盈提到好姊妹麥明詩，稱對方沒要求她對其緋聞男友盛勁為好一點，但馮盈盈都睇好對方。盛勁為自爆被身邊朋友恥笑，但強調麥明詩沒有笑他，還提醒他操弗一點。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

馮盈盈表示絕對因麥明詩關係，睇好對方的朋友盛勁為，但強調麥明詩沒有要求她對盛勁為好一點。鄭衍峰表示盛勁為曾亮相節目《#後生仔傾吓偈》擔任嘉賓，所以是他、馮盈盈及麥明詩的共同朋友，大讚盛勁為勤力，經常到他家中一齊健身。

馮盈盈怒視「失言」鄭衍峰

馮盈盈透露會扮坐頭等機艙客人考驗參賽者，被鄭衍峰笑她扮nice客，馮盈盈隨即怒視對方，稱平時坐飛機都會飲少少酒由頭瞓到尾，自詡是nice客。鄭衍峰連忙補鑊說：「這種乘客是最受空中服務員歡迎的。」馮盈盈即時笑番：「攞唔到『最受歡迎電視女角色』，都可以攞住『最受歡迎乘客』大獎先。」

謝嘉怡：男仔太靚不會鍾意我

謝嘉怡及何依婷均稱覺得靚嘢好吸引，所以會睇靚仔靚女。問對穿制服的男士可有特別幻想？謝嘉怡說：「或者，不知道，都鍾意男士穿制服。（可渴望找個機師或空少男友？）有時男仔太靚會好鍾意自己，就不會鍾意我，不過我覺得性格最緊要，如果好靚仔但性格好就OK。」何依婷亦說：「太靚仔沒有安全感，我覺得揀另一半不是睇樣，而是睇性格。」

盛勁為被朋友恥笑

盛勁為表示朋友見他上電視，就不停恥笑他，但強調曾傳緋聞的麥明詩沒有笑他，只給他意見，叫他操弗一點。他透露也知道臨急抱佛腳沒有用，所以決定比賽當日唱歌，問平時可有唱歌冧女仔？他笑道：「不用唱歌，靠傾偈更好，也不會無端見到女仔就唱歌，我都唱過畀女朋友聽，不過麥明詩沒聽過我唱歌，她很忙，唱畀屋企人聽就可以了。」

參賽者陸煥恆身兼健身教練，經常在社交網上傳騷肌照，他透露比賽當日也會展示，希望能給大家驚喜。

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