《全民造星III》總決賽 毛舜筠鄧麗欣擔任評判

【明報專訊】ViuTV節目《全民造星III》10強日前誕生，陳葦璇、雲浩影（Cloud）、趙祥誠（Ben）、葉巧琳（Mischa）、李靜蓮（Alina）、劉瑞祈（KLAU）、陳毅燊（ANSONBEAN）、鍾諾言（NY）、黃劍文（Kimman）及陳澤言（CY），將於12月26日舉行的總決賽爭奪總冠軍。當晚擔任評判的包括毛舜筠、鄧麗欣、王菀之、導演麥兆輝及ViuTV製作部副總裁金廣誠，他們的評分與全民投票各佔50%；表演嘉賓則有MIRROR及《造星II》冠軍吳啟洋。

彭秀慧林二汶點評10強

近日導師彭秀慧及林二汶對10強最後點評；彭秀慧表示在香港很久沒聽過一把像Cloud的女聲；二汶覺得Cloud講說話勁過唱歌，在10強爭奪戰中Cloud叫落敗的楊甯對自己好一點，二汶自爆聽到這句話也忍不住喊。至於Kimman，彭秀慧認為他表演時完全投入，而且靚仔；二汶稱Kimman用感恩及善意態度去看自己經歷的每個故事，這跟其他人不一樣。彭秀慧自言每次都很respect陳葦璇的演出，二汶則說她很成熟，照顧其他人、識執生，風範由裏到外，每次演出都keep住水準。

彭秀慧表示以為KLAU很自我，原來很顧及他人感受，客氣又和藹；二汶覺得KLAU表演時有帶動其他人的能量。彭秀慧稱Alina屬於舞台，二汶則讚她在A組演出《True Colors》時，幫手為隊員搵衫。談到CY，彭秀慧爆曾有評判表示很掛住他，又指欣宜用awkward形容CY很貼切；二汶覺得CY真的很搞笑，對方無端端有一閃即逝的星味，有時會捉回來，有時又會off。

彭秀慧大讚Mischa在10強爭奪戰的演出技驚四座，二汶稱對方似專業表演，沒有參賽者想跟她對戰。彭秀慧透露年僅20歲的NY很顧家，二汶就覺得他應該加入Blackpink。彭秀慧稱最欣賞Ben的折骨舞，每次演出都想將此演化成新東西；二汶認為Ben很真誠，亦是A組的「心肝椗」，個個都很惜他。最後點評ANSONBEAN，彭秀慧表示他生活極有規律，二汶則說ANSONBEAN很有女星的節奏。

娛樂組