【明報專訊】華納電影早前宣布2021年《22世紀殺人網絡4》等全數17齣新片，在美國將安排戲院和旗下串流平台HBO Max同步，結果引來院商及《天能》導演基斯杜化路蘭等炮轟；疫情何時緩和並不明朗的情形下，串流平台難免成為戲院關閉的後盾。劉亦菲主演的《花木蘭》，在美國就轉到Disney+上架；亞洲亦有多齣電影轉投Netflix懷抱，如日本片《母子逆緣》、韓片《#ALIVE》。朴信惠主演的《The Call：超時空通話》、宋仲基擔正的科幻片《勝利號》，亦先後把版權售予Netflix，後者更被指費用高達2.2億港元。荷李活就有消息指數度延期的《007：生死有時》，也一度考慮把版權售串流平台，由於索價太高及贊助商衆多等繁雜問題，並未成事。

過往Netflix曾被影展排擠，康城影展就曾拒絕該台原創電影參展，牴觸當地上映條款是原因之一，但隨着疫情，遊戲規則似乎逐漸改變，Netflix變成片源最充足的供應商，有美媒早前就預測該台大有機會雄霸來年奧斯卡的入圍名單，《曼克》、《芝加哥七人案：驚世審判》、《藍調天后》、《誓血五人組》、《畢業舞會》，或是亞馬遜的《波叔出城2》和《金屬之聲》都被看好可爭取提名。

不過有著名會計師樓早前發表的報告顯示，到2024年串流平台市場將會到達飽和，消費者屆時將會以行動汰弱留強，或者群雄割據的局面會重新整合。