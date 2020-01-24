撼低《RM》拍檔劉在錫 金鐘國首奪SBS演藝大獎

【明報專訊】韓國SBS電視台前晚舉行演藝大獎頒獎禮，表揚旗下綜藝節目，《我家的熊孩子》申東燁、《亡途覓雪》李勝基與《女神降臨》車銀優擔任主持。當地疫情嚴峻，所以頒獎禮不招待觀眾入場，並取消紅地氈及嘉賓訪問環節，以確保社交距離；又特別為每名出席藝人製作專屬印有口鼻的口罩，戴上後也可展現真面目。

大贏家《我家的熊孩子》

金鐘國憑《Running Man》（RM）及《我家的熊孩子》，撼低RM拍檔劉在錫及《家師父一體》梁世炯等，首度奪得最高榮譽演藝大獎。他賽前受訪時自言勝算不高，但能得獎當然好，結果得償所願。金鐘國領獎後表示，「大家都叫我準備得獎感受，但我什麼都沒準備，就是怕準備了萬一沒得獎怎麼辦。剛才我一直在想『不要叫我！不要叫我！萬一叫到我怎麼辦？』我是歌手出身，以前根本不知道什麼是綜藝節目，但認識了劉在錫、姜虎東等好前輩，感謝他們和所有幫助過我的人」。

《我家的熊孩子》全晚獲得7個獎項成為大贏家。《Running Man》奪最佳節目內容獎，成員Haha更獲最優秀綜藝藝人獎。前晚節目分3部分播出，分別錄得6.5%、6.8%及5.5%收視，較去年兩部分收視8.4%及12.7%為低。

文：蘇珮欣