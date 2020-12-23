擔正兩齣台慶劇爭視后機會增 蔡思貝以張衛健為師

【明報專訊】蔡思貝備受無綫力捧，主演的《使徒行者3》及《踩過界II》不但是台慶劇，更同期播出，觀眾每晚見她穿梭兩劇，人氣高企，角逐視后機會也大增，但她寧願贏得觀眾認同多於獎項。擔正多套劇集，演技亦隨之成長，不過處理感情事，蔡思貝堅持低調，明言即使再拍拖，亦一如以往選擇地下情。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

兩套劇同期播，蔡思貝稱絕對沒想過，拍攝時更曾求神拜佛不要同一時間播，怎料衰多口發生了。她說：「正面一點看也是好事，因為兩個角色很不同，《踩過界II》的癲姐很粗魯，《使徒行者3》的阿兜，則是觀眾從未見過的我，過往所演的角色都很男仔頭，很少有打扮，阿兜比較女仔，又染頭髮又戴耳環，還穿了短褲，大家會見到有點不同，望落去會覺得眼前一亮，有些人還說是見到蔡思貝演過最靚的角色；正因兩角色很不同，很容易讓觀眾分辨，如果都是演文員就糟糕了，亦令觀眾看到我的演出可以很不同。」

拍醉酒戲求教

當年拍《踩過界》正與麥秋成熱戀，拍《踩過界II》時蔡思貝已回復單身，她強調拍攝時心態沒有轉變，認為拍不拍拖也沒分別，依舊一拍劇就會全程投入，她說：「拍完《大帥哥》更加深刻學到，就是見到張衛健拍劇那幾個月的生活，只圍繞套劇和角色，其他演員放飯時，他會選擇獨自坐在後巷點住蚊香睇劇本，其實很瘋狂，他這種投入很厲害，我覺得是非常值得學習，見識過亦難怪他每一個角色都咁爆。曾經見過一個咁厲害的人，一定會被他影響。我又無認親認戚去拜師，不過他很願意教導我們，如我拍《踩過界II》和張振朗在酒吧飲醉的戲分，拍完我就弱弱的問他，可否立即傳給他看？沒想過他回覆了很多個兩分鐘的短訊給我，分析得十分詳細。他真的好好，對演戲的熱誠那麼多年都沒有減退過先勁，我希望自己亦做得到，其實不容易。」

拍拖不會公開

演技方面成長不少，處理感情方面又可有成長？蔡思貝表示：「以前選擇地下情，就算這一刻，如果拍拖也不會選擇公開；首先我知道這一刻什麼最重要，當然是我的演員生涯，其實絕大部分演員都認為，辛辛苦苦花6個月拍套劇出來，當然希望大家關注套劇，如果戀情浮面就無辦法。大家都有好奇心，我亦覺得無問題，值得和大家開心分享，我現在會選擇自私一點，請大家關注我的作品，不過都要有先得，有先算啦！」

兩套台慶劇均有份演出，角逐視后機會隨之而大增，蔡思貝卻表明期待大家是否喜歡角色，多過有沒有獎。她說：「對於獎項，我相信緣分，相信有就會有，沒有也不會覺得好傷心，會繼續努力，這個心態很重要，如沒有這個心態會覺得好難過。」

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