視帝拉票唱好拍檔 馬國明被全場催婚

【明報專訊】馬國明（馬明）、袁偉豪（Ben）、黃智雯（Mandy）、蔡思貝、黃翠如、康華昨日出席劇集《使徒行者3》宣傳活動，席間分組玩猜拳遊戲，馬明一竅不通，又再展現其特色「天然呆」表情，引全場笑聲，只得Mandy是贏家，Ben與蔡思貝對壘則打和。他們及後為台慶頒獎禮角逐獎項拉票，馬明採「大包圍」攻勢，力推同劇爭視帝的對手苗僑偉（三哥）、林峯和袁偉豪勝算高，未有替自己造勢。前天38歲生日的Mandy，昨獲贈蛋糕，她許願疫情快過去，可以跟親友團聚，以及劇集有好成績。

袁偉豪睇好三哥林峯王浩信

馬明自認不是猜拳高手，最擅長踢足球。笑他攞獎都叻，今年憑《使徒行者3》候選視帝成大熱之一，他分析戰况：「今年大家表現好平均，不覺得有誰特別大熱，我年年都無貼自己，反而睇到Ben跟翠如有場對手戲演得幾好，Ben好有機攞獎，三哥、林峯、王浩信都好好呀，其實個個演員都勤力、有實力，我覺得睇誰最好運啫。」問馬明不想「冧莊」視帝？他笑言：「沒想這些，最好畀錢我。攞完獎未必可引來工作機會，我覺得主要睇演員形象，能否配合商品。」無奈疫情未退減，他稱今年收入減少，維持有工作已感恩。

Ben對爭視帝抱平常心，「今年好夠，娶到老婆已好運」。馬明大反應稱：「仲好過攞視帝啦！人生大事，可以找到伴侶。」現場即起哄向馬明催婚，他笑說：「到時話你知，我跟陳豪開工，他都覺得結婚生仔是大事，比得到任何事更好。」他續稱Ben表現值得攞視帝，豈料Ben突然向馬明表明心迹：「去年我最想攞，但攞不到，畀馬明攞咗，所以我好明白攞獎要睇運數，付出與收穫未必成正比，經過去年失落獎項好心酸，今年開始睇開，三哥、林峯、王浩信都有機。」

黃智雯生日讚男友有心思

Mandy稱生日適逢冬至，大讚男友有心思：「昨（前）日跟家人食飯，男友幫手準備、打點，又送了我渴望收到和實用的禮物。」蔡思貝表示限聚令期間，不便外出，聖誕節打算留家追看兩套主演的劇集大結局，過溫暖節日，問到有冇邀約緋聞男友胡鴻鈞家訪共度佳節？她忽然落閘：「我屋企沒有空間，只能夠容納我和父母、愛犬。」她又聲稱只花錢買聖誕禮物給賴慰玲的兒子和好姊妹，追問她有沒有預胡鴻鈞一份？她說：「誰呀？曳的小朋友不理。」Mandy從旁解圍，笑言胡鴻鈞百厭，常在社交網向她催婚。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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