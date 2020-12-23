舊同學新店開幕聚眾 賴慰玲堅持戴罩祝酒

家有兒子的賴慰玲昨日到中環擔任新店剪綵嘉賓，見到現場人多，有點擔心。（攝影/記者：柯美）

【明報專訊】賴慰玲昨日到中環為乳酪店開幕擔任剪綵嘉賓。第四波疫情嚴峻，政府呼籲市民少聚會，減低傳播風險，但也有近百嘉賓出席，現場擠得水泄不通，商場職員甚為緊張，不停勸喻賓客保持社交距離。祝酒時賴慰玲等人很守規矩，沒除口罩只碰杯。

奪女配呼聲高 得認同已鼓舞

賴慰玲表示有那麼多人在場也有點擔心，她稱出席是為撐中學同學，「店舖是我中學同學開的，她和我年齡相若，已開了數間分店，這世代開到分店真的很叻，所以才現身支持。在場見到中學老師，也寒暄了幾句便走開，盡量避開人群。其實大家都做足安全措施，全程戴口罩，開香檳祝酒也沒除口罩，只作狀扮飲。」育有一子的賴慰玲承認疫情嚴峻，平時甚少出街，「現在兒子不用返學就更少出街，我現在身兼數職，除了是演員，更是半個老師」。

目前忙於拍無綫新劇《拳王》，賴慰玲透露其戲分將很沉重，原本打算搬到酒店暫住，集中精神演出，但覺得現在住酒店有點危險，因而打消念頭，她笑言：「唯有在家找個角落躲起來。」她大讚《拳王》對手黎耀祥是神級演員，每當她遇疑難向對方請教，都能一一解答，讓她明白怎樣做，並幫到她入戲。

賴慰玲憑《反黑路人甲》角逐台慶頒獎禮最佳女配角，呼聲甚高。她稱公布入圍名單當天，台下一片歡呼聲，已令她很感動，「能獲得那麼多圈內朋友支持和認同，已是很大鼓勵，得獎非我所能控制，平常心面對」。

記者：柯美