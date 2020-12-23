鍾舒漫向陳潔玲追討4萬生意本金 雙方拒和解 明年3月再上庭

【明報專訊】鍾舒漫與陳潔玲因合作防疫用品生意發生金錢糾紛，鍾舒漫為取回4,4286港元本金入稟小額錢債審裁處追討款項，昨日於西九龍法院大樓小額錢債審裁處審理，經法庭安排調解主任處理及法官多次詢問會否考慮和解，二人仍拒絕，堅持對簿公堂，安排明年3月15日再度上庭。

鍾舒漫及陳潔玲昨日早上8時許分別到達法院，鍾舒漫與胞妹鍾舒祺結伴前來，陳潔玲則獲男友Victor陪伴，鍾舒漫及陳潔玲先獲安排透過調解主任閉門會議，但經半小時會談仍未能取得共識，最終要移師法庭審理。

鍾舒漫被法官提醒除帽

法官未待了解鍾舒漫訴訟理據，先提醒鍾舒漫法庭上不能戴帽子，她隨即尷尬把帽子除下，繼續道出理據表明只想取回4,4286港元本金。陳潔玲稱未能負擔，只能交回貨物，但法官強調訴訟只涉及金錢問題，沒有其他，一再提醒雙方可考慮以調解及和解來解決事件，不過二人依然選擇交由法庭處理。鍾舒漫表示會安排男友林灝軒當證人，陳潔玲亦會找來男友Victor當證人。

鍾舒漫離開法院時被問到對官司可有信心？她稱平常心，至於取回本金機會就交法庭處理，她說：「由始至終做緊對的事。」她表示已有心理準備訴訟費龐大，但始終事件牽連到家人及身邊人，所以要先重整一下。至於會否因訴訟費高於追討金額而轉軚撤銷訴訟？她說：「暫時唔講住。」

【申索編號：SCTC031101/20】

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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