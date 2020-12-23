【開箱】穿越劇氾濫 《哲仁王后》朝鮮「變性」王后炮製笑料

【明報專訊】以穿越時空為題材的劇集多不勝數，港劇《尋秦記》、《九五至尊》、內地劇《步步驚心》、韓劇《仁顯王后的男人》、《屋塔房王世子》及《信義》皆是經典。韓國有線頻道tvN新劇《哲仁王后》，講述生活於現代的男人靈魂穿越到朝鮮時代的哲仁王后身上，並與哲宗皇帝相遇的故事。此劇又玩穿越橋段，青出於藍還是乏善可陳？且看它在女兒身、男兒心的性別兜亂情節，能玩出什麼新笑料。

改編內地劇《太子妃升職記》

《哲仁王后》接檔《Start-Up》本月12日首播，逢周六日播出，預計20集，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。此劇改編自2015年內地劇《太子妃升職記》，講述花花公子張鵬為躲避前女友，意外跌落水，醒來後發現自己穿越到古代太子妃張芃芃身上。張鵬無法接受事實，亦無法改變。變成男兒心的張芃芃對美女如雲的三千後宮垂涎，一方面又要學習在後宮自處，最頭疼是不得不討好太子。《太子妃升職記》當年在內地播出時掀起熱話，但開播不久，內地廣電總局以劇中涉及同性戀及意淫成分為由，勒令下架。該劇其後刪除張鵬跌落水的場面，古代太子妃直接登場，結尾穿越回現代男兒身的場面亦全數刪走。

《哲仁王后》由《花郎》尹成植導演與《監獄醫生》朴繼玉編劇製作，《愛的迫降》金正賢與《藍海傳說》申惠善合演。故事從任職青瓦台主廚的張奉煥（崔振赫飾）接受韓媒訪問開始，他高傲又自信心爆棚，某日他為各國元首準備膳食時，工作人員前來提醒他某國元首對魚骨很敏感，着他留神，但他用粗口回罵對方，結果因食物出現魚骨而被辭退，甚至被指在選購食材時偷工減料。他為逃避警方追捕，意外跌進泳池，醒來後發現靈魂穿越到朝鮮王妃金素容（申惠善飾）身上。擁有「男人心，女人身」的金素容，意外跌進水池而失去記憶，加上醒來後個性突變，嚇壞宮中所有人。她忙於返回自己肉身，為了在宮中生存，被迫討好擁有最高權力的大妃（裴宗玉飾），還要逃避與哲宗皇帝（金正賢飾）「傳宗接代」。幸好哲宗對金素容毫無感情，他忙於暗中規劃改革國家，暗查朝廷官員罪證，而且他一直鍾情後宮兼初戀情人趙花真（薛仁雅飾）。

申惠善外形成熟與金正賢不合襯

申惠善扮演男人頭王妃，角色新鮮，在動作與語氣完全演繹到「麻甩」味，表現理想。至於金正賢，繼大熱劇《愛的迫降》後，他首次擔正男主角，表面是傀儡皇帝，其實充滿大志。金正賢的古裝扮相不錯，演技與表情亦到位，唯一問題是申惠善外表比金正賢成熟很多，感覺他們不太合襯。

此劇利用王妃金素容「男人心女人身」的特點營造笑料，例如會嫌宮中生活苦悶，偷離王宮到妓院尋歡，還因為無法站着小便而傷心欲絕；夾雜現代用語的口吻也是笑點所在。此劇至今播出4集，收視節節上升，不過笑點雖多，但略嫌普通，反而期待金素容之後如何利用「過來人」的歷史知識與智慧，協助皇帝成就大業。另外，《喪屍偵探》崔振赫飾演現代人張奉煥，還聲演金素容的內心對白，每集都會獻聲，戲分不少。