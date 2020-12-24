批黃之鋒找其他國家制裁「阿媽」 周柏豪獲網民封「藍神」

【明報專訊】周柏豪去年捲入政治風波，雖然他強調從未發表過政治立場，並指內地工作未受影響。不過他將參與本月31日兩岸四地除夕倒數跨年晚會的消息曝光後，不少內地網民質疑他的政治取向，還翻出他2014年跟黃之鋒的合照。周柏豪上周在社交網上載抱女照，發表讚揚內地抗疫措施文章稱：「不得不心存感激自己身為一個中國人。」近日他再與陳百祥（阿叻）及菊梓喬接受建制網媒《點新聞》訪問，澄清其政治立場，批評黃之鋒做法是「找隔籬屋師奶來打自己阿媽」。周柏豪受訪言論引起網民熱議，封他是「藍神」，聲言要取消關注他的社交帳號及抵制其服裝品牌。

周柏豪在訪問中表示過去10個多月疫情爆發，是他長大以來最困難的日子，大家在疫情下要重新適應新生活。他又大讚內地過去10年急速發展，所有事也做得好好。阿叻說︰「以我們在這個國家為榮。」柏豪緊接表示︰「當然啦。」

要聽「阿媽」話

柏豪提到自己前幾天發表一段感受引起迴響：「我的看法是，我爺爺嫲嫲、外公外婆之前都是從內地來港，我自己是一個中國人，只是說出感受，但引起很大反應。這是自由社會，我可以表達我的感受，大家都可以去批評其他人的感受，我純粹表達這件事，大家之前可能對我有些誤解，是一些政治的取向。」他自言作為藝人只想唱好歌，帶娛樂給觀眾，過往好像讓大家不開心，大家的反應也讓他不懂得去處理。

阿叻表示很多藝人不想就社會事件表達看法，網上不少人指柏豪的取態是模稜兩可，沒立場，以及曾跟黃之鋒合照。柏豪對此說：「首先，我當然不同意他（黃之鋒）的做法和理念，或者找其他國家的人來制裁。自己同阿媽鬧交，沒理由找隔籬屋師奶來打自己阿媽，應該先跟阿媽溝通好，或者本身要聽阿媽話，是孝順，這是我的立場。我完全反對暴力行為，很怕見到一些片段幾十人圍住一個人打，去店舖打爛別人心血，或者不認同想法，就摧毁別人的事業和財產。這種事是不合法，我絕對無法認同。」

自稱不識黃之鋒

提到與黃之鋒合照，柏豪說︰「有這張相是事實，是我2014年紅館演唱會後台。香港演唱會文化會有很多人在演唱會後帶朋友、朋友的朋友入後台，混亂間很多人排隊，同事逐一安排拍照。（黃之鋒是你的粉絲？）我不知道，身為歌手，有人邀請我合照，我不管是誰，當然就算知道他是什麼人，我都不會處於一個『你係咁樣嘅人，我唔同你合照』。2014年，坦白說我不認識他。」他重申歌手演出，任何人到他的後台，認識與否都是嘉賓要尊重，因此有合照，所以是一個幾大的誤會。

對於「港獨」等睇法，柏豪說：「可能他們未必十分了解中國內地在這一段或近10年的變化，有很多的不了解而導致很多誤解，我覺得需要時間讓他們明白，其實這個世界，香港以外很多地方已不斷默默耕耘做自己的事，而不會自己搞亂自己。」

杜汶澤稱「叻仔嚟」

柏豪的這番表態再引起極大反應，很多網民封他「藍神」，發起要取消他的社交帳號關注，又聲言抵制他的服裝品牌。杜汶澤、王宗堯等都有在社交網留言發表意見，杜汶澤說：「我認識嘅周柏豪係叻仔嚟，好有志氣！」王宗堯：「做戲前真的先要做好一個人，絕不可為搵食賺錢，屈就自我、模糊道德，做事沒底線。」不過有網民撐周柏豪，「一起渡過艱難時期 ，一起變得更好」、「欣賞你，支持你」。

娛樂組