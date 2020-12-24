羅天宇望空姐5秒雙耳通紅

【明報專訊】羅天宇、龔嘉欣、林景程前晚與15名《衝上雲霄大選》參賽者出席宣傳活動，分組演繹短劇交流演技，麥明詩的機師緋聞男友盛勁為、機師麥大力與空姐史穎喬獲讚演戲有潛質，其中羅天宇跟史穎喬「對望5秒」試戲時雙耳通紅，嘉欣笑言：「天宇喜歡這類女仔。」相反嘉欣與麥大力演求婚戲，一臉甜蜜享受，天宇即扮衝前搶妻，場面搞笑。

嘉欣與天宇表示見到一眾參賽者想起自己初入行，嘉欣說：「一眨眼13年，我變了有資歷的一批。」天宇欣賞參賽者投入兼有戲，自爆初出道怕羞不敢正視別人，又澄清從沒想過追空姐。嘉欣稱不愛羅天宇這類型：「他太怕醜，令我變得似狼死，好辛苦。現實中的我好被動，喜歡別人拖住我。」

龔嘉欣嫌羅天宇太怕羞

他們合演愛情劇《香港愛情故事》反應佳，活動後出席直播節目，與網友一起欣賞大結局，又翻唱該劇插曲《逆流直上》拍成MV於節目播出，回饋觀眾支持。天宇說：「好開心觀眾反應好，希望可以拍續集！」

盛勁為表示首次公開演戲心情緊張，要加倍努力為比賽備戰唱歌環節：「我有向麥明詩請教舞台經驗，她不知我懂唱歌，聽到我表演好驚訝。」史穎喬笑言被羅天宇一雙電眼迷暈，希望賽事表演K-Pop舞蹈，展現優點，說不定將來成為羅天宇杯茶。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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