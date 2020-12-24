《濁水漂流》入圍鹿特丹影展 吳鎮宇讚真正香港電影

【明報專訊】香港電影業受疫情影響，遇到前所未見的衝擊，不過昨日傳來好消息，兩部港產片《濁水漂流》及《七人樂隊》入圍2021年鹿特丹影展。吳鎮宇、謝君豪及李麗珍主演的《濁水漂流》，入圍影展「大銀幕」競賽單元，該片改編自真實事件，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者被社會邊緣化，他們因城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事。預告片見飾演露宿者的吳鎮宇，在渡輪跟李麗珍對話，吳鎮宇對着被高樓大廈包圍的香港提出控訴，夾雜不少粗口。

李麗珍入圍感振奮

吳鎮宇回應該片入圍影展，他說：「一部有使命感的電影，一部真人真事改編的電影，一部真正的香港電影。恭喜！」李麗珍稱拍《濁水漂流》與新導演李駿碩合作是好好的經驗。她拍港產片出身，希望香港製作的電影，有傳承及地方色彩，聽到這個消息很振奮。

《七人樂隊》入圍多個國際影展

7大導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、徐克及已故林嶺東聯手執導的《七人樂隊》，早前入選多個國家的電影節，包括法國里昂盧米埃爾電影節、埃及古納電影節和日本東京FILMeX國際電影節，又入圍康城電影節及成為2020釜山國際電影節開幕片。此片同樣有吳鎮宇參演，其他演員包括洪天明、余香凝、馬賽等。竇靖童首次主演黑白片《只是一次偶然的旅行》，亦入圍影展「金虎獎」主競賽單元。

娛樂組