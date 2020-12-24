高先票房比去年下跌兩成

【明報專訊】《乜代宗師》是今年票房最好的港產片，負責發行的高先電影老闆曾麗芬（Winnie）接受本報訪問時表示，高先去年票房收入是7200萬港元，今年估計只有5900多萬，下跌兩成，而且收入主要靠《乜代宗師》。她說在疫情下，最受影響是所有檔期延後，有些電影本來票房走勢很好，但戲院關門，復映後氣勢已斷。電影發行數量亦無可避免減少，「高先去年發行27齣電影，今年只有17部，減少四成」；投資也變得謹慎，「減少買貴價戲，因為沒保證能上映，風險很大」。

Winnie提到荷李活片受疫情影響放棄戲院上映，直接將版權售予串流平台，在外地缺乏宣傳，間接影響這些電影在港上映時的票房。高先明年計劃推出黃修平執導的《狂舞派3》，以及《二次人生》和《一級指控》等。

主力發行《風騷小男人》《毒戰寒流》等韓片的萬基娛樂透露，今年沒推出任何電影，原安排本月初上畫的韓片《夢魘》，也因戲院關閉而延期，導致今年票房收入「食蛋」；即使下月戲院重開，亦未必能安排映期，因聖誕新年檔已累積大批新片待上畫，例如原定聖誕檔開畫的《神奇女神1984》，院線大多優先讓大片上映，中小型戲恐要「排隊尾」。