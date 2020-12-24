【開箱】《Sweet Home》比《今際之國的有栖》更血腥暴力

【明報專訊】改編自韓國網絡漫畫的Netflix劇集《Sweet Home》剛於本月18日上架，故事講述某幢公寓突然遭怪物襲擊，居民為求自保，被迫與世隔絕，隨着病毒入侵，人獸變成同體，面對內憂外患，城內人人自危，有人龜縮自保、亦有人奮戰到底，最先受感染成為半人半獸的年輕主角，最後變成犧牲自我保護民眾的無名英雄。在疫情肆虐的當下，躲在家中收看此劇，真是百般滋味在心頭。

同樣改編自漫畫的Netflix日劇《今際之國的有栖》熱潮方興未艾，比它更血腥暴力的韓劇《Sweet Home》已緊接登場，真有令人喘不過氣來之感。雖然兩劇格局相似，主角面對一場又一場的困獸鬥，為了掙扎求存而被迫作出犧牲，然而論劇情緊湊和爽快淋漓，後者明顯優勝一籌。

《Sweet Home》首季共分10集，由韓劇《鬼怪》李應福執導，《喜歡的話請響鈴》宋江、《奪命殺聲2》李鎮旭、《雖然是精神病但沒關係》朴珪瑛、《德魯納酒店》李到晛及《花樣男子》李詩英等合演，台前幕後陣容可觀，加上每集製作費高達30億韓圜（約2100萬港元），請來《復仇者聯盟》、《怪奇物語》的荷李活視覺特效公司負責炮製各式怪物，難怪上架後迅即登上Netflix香港收視排行榜冠軍。

準備自殺青年揭開序幕

故事以宋江飾演「廢青」車賢秀搬入廉租公寓綠之家，準備擇日自殺揭開序幕。透過零碎的回憶片段，讓觀眾得悉這個18歲高中生，原本是個陽光大男孩，因受到校園欺凌，加上父母及妹妹遇上車禍，令他生不如死的悲慘命運。可是車賢秀剛搬入綠之家，即受到神秘病毒感染，但他沒有求生欲望，因此未有變成怪物，而是半人半獸的奇異體，擁有超強戰鬥力和不死身，反過來保護居民安全，認真諷刺。

錢鍾書所寫的《圍城》曾說：「城外的人想進去，城裏的人想出來。」用來形容綠之家居民可謂合適不過，為防止公寓外的怪物闖入，在李到晛扮演醫科學生李恩赫的領導下，嚴禁居民外出，被迫死守孤城，在這種隔離政策下，雖能保障一時安全，但同時衍生食物、清水、衛生、保安等各種複雜問題，絕對是人性的最大考驗。

（明日再續）