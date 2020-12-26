陳凱琳首次一家四口度聖誕 呂方抱餅印囡囡曬幸福

陳山聰上載與太太及兒子的溫馨合照。（網上圖片）

【明報專訊】聖誕節是一家人共度的溫馨節日，不少圈中藝人跟子女開心慶祝，新手爸爸林峯、呂方、陳山聰各自在社交網分享親子合照。林峯老婆張馨月今年9月誕下B女，但B女一直未曝光，前晚張馨月在社交網分享一家三口照，張馨月素顏抱着女兒，林峯則挨在老婆肩上，相當甜蜜。另一張相林峯與張馨月戴聖誕帽抱着女兒，但用圖案遮着女兒樣子。

呂方今年8月榮升父親，他將女兒打扮成聖誕小公主，他抱着餅印女兒合照，流露父愛。陳山聰兒子Jaco今年7月出世，已半歲大。陳山聰上載與太太及兒子戴聖誕帽的合照，寫道：「平安、簡單、健康、快樂，#希望疫情早日結束 #身體健康 #享受當下 #我們三口子的第一個聖誕」。

陳凱琳今年7月為鄭嘉穎誕下細仔鄭承亮（Yannick）。她分享跟老公及兩名兒子的全家福，嘉穎抱着大仔鄭承悅（Rafael），陳凱琳照顧細仔Yannick，畫面溫馨。陳凱琳表示一家四口首個聖誕節，雖然今年有很多起伏，但她為有美好家庭感到幸福。

陳豪陳茵媺爭分奪秒影合照

陳茵媺留家與老公陳豪及3名仔女慶祝，齊齊穿紅黑格仔衫褲，相當搶眼。最搞笑是她稱跟陳豪影二人甜蜜合照要爭分奪秒，因子女會很快像馬騮般走來要一齊影。

娛樂組