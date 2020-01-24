《衝上雲霄大選》今晚撼《造星III》 李鉅峰想餵鄭裕玲食提子被拒

【明報專訊】無綫《衝上雲霄大選》今晚跟ViuTV《全民造星III》總決賽正面交鋒，無綫連日安排15名參賽者宣傳，昨日再接受鄭裕玲（嘟姐）、農夫、林盛斌（Bob）一眾司儀考驗口才，作前哨戰造勢。15名《衝上雲霄大選》參賽者為贏取10萬元獎金及試鏡機會積極備戰，前晚穿各款特色飛機師或機艙服務員制服行Catwalk綵排。嘟姐對節目跟《造星III》對撼，認為有競爭是好事。

《衝上雲霄大選》參賽者昨日獲安排考驗口才及逐一自我介紹，李傑志、陳國麟、朱凱薇及史穎喬被司儀們選為參賽者中「最佳口才」，李鉅峰就獲其他參賽者投票選為「心目中航空界精英」；李鉅峰笑言可以餵鄭裕玲（嘟姐）食「巨峰提子」，但即場被嘟姐嫌核突拒絕。問他才藝表演是否餵嘟姐食提子？他尷尬道：「這些私下做，我會表演彈結他唱歌。」陳國麟表示經連日綵排信心爆棚，才藝表演同樣是唱歌。朱凱薇透露會表演跳舞。

嘟姐對一眾參賽者讚不絕口，稱他們質素高兼說話有條理，個個都睇好，不過也點名大讚麥大力未婚又無女友可以加分、李傑志以機長腔自我介紹好掂。

農夫要轉行做維修

農夫稱參賽者有潛質，如參賽者入行做主持，他們就要轉行做維修了。對於早前有空姐大爆不受歡迎藝人乘客名單，嘟姐及農夫均表示搭長途機通常由頭瞓到尾，嘟姐說：「佢哋（農夫）真的好瞓得，離晒譜！好似死咗咁。」

農夫說：「嘟姐差點想蓋棺。所以我們很受空中服務員歡迎，因為基本上都不用服務。」

嘟姐：有競爭是好事

出名喜歡捧「小鮮肉」場的嘟姐表示不知節目跟《全民造星III》對撼，她說：「有競爭是好事。」可有收視壓力？農夫搶答：「參賽者應該更大壓力。」他們表示到時會戴透明口罩防疫，如疫情更嚴重會改戴外科口罩。

盛勁為願減薪做演員

前晚一眾參賽者行Catwalk綵排，本身是副機長的盛勁為自稱零經驗，還要應付才藝表演及問答環節，覺得新鮮好玩，預了打天才波。他表示如有機會不介意轉行入娛樂圈發展：「做機師和演員兩者沒有衝突，如不適合，日後再做回機師也沒問題。」他已有心理準備入行後薪酬會比機師少，但為興趣都會一試。

史穎喬有信心捱過難關

自認性格怕醜的史穎喬表示會努力訓練口才，穿上空姐制服行Catwalk信心較大，她說：「讀書時試過著韓服行騷，不過是業餘性質。我對演戲有興趣，之前拍過微電影，跟劇本做戲都OK。」她稱疫情重創航空業，之前只出底薪，不夠5位數字，但她有信心捱得過，食麵包也沒所謂。

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：劉永銳

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