【開箱】《玲瓏心計》芭蕾世界的殘酷青春

【明報專訊】《這個殺手不太冷》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）9年前憑《黑天鵝》在奧斯卡封后，講述她在芭蕾舞團如何從力晉完美中步向瘋狂；本月14日在影視串流平台Netflix上架的《玲瓏心計》（Tiny Pretty Things），改編自同名小說，有指此劇正是《黑天鵝》與《小謊言》的混合體。芭蕾世界競爭激烈，舞者衆多，但能登上主角之位的僅一兩人，所以很多人從學生時代開始，已有備戰心態；劇中描述芭蕾舞學生被推下樓，是否也與此競爭氣氛有關？《玲》劇推出快兩周，近日登上Netflix十大點播榜，看來不少觀衆都想知道當中真貌。

明日之星墮樓 兇手未明

《玲瓏心計》講述位於芝加哥的知名芭蕾舞學校Archer，被視為明日之星的女學生Cassie，從屋頂被推下樓重傷昏迷，遠在加州的黑人少女Neveah因而獲得後補入學機會。可是她甫抵達已發現這所名校從校長到老師及同學都毫不友善，唯獨男同學Shane願意提點，並帶她尋找合適的芭蕾舞鞋。學校附屬有知名舞團及劇院，每年都會上演不同劇目，這群學生他日畢業後能站在舞台成為主角，都是菁英中的菁英，因而彼此存在激烈競爭，芭蕾舞本身卻是一種對身體有十分高要求的藝術，講求天分之外，訓練過程也異常刻苦。主角Neveah出身基層，卻滿有天分，校長Monique會找她替補墮樓受傷的Cassie，其實是公關伎倆，旨在告訴傳媒這貴族學校也開放多元，願意給獎學金予黑人基層少女。同學之中大多非富則貴，像Bette的母親是校董，父親是知名律師，她卻活在家姐Delia的陰影下，後者同樣畢業於Archer，並成為星級芭蕾舞蹈員，跟編舞家Ramon是一對。Bette一看Neveah跳舞，已感覺對方是自己的最大對手。

跟Neveah同房的June目睹穿著連帽灰色外套的神秘人在Cassie墮樓時閃現，懷疑對方就是兇手，並告訴了鍥而不捨追查真相的女警Isabel。可June也要面對亞裔虎媽的逼迫，後者是白手興家帶大孩子的商人，跟June曾協定若不能成為主角，就要跟她返回紐約到大學選修商科，並經常反問女兒，跳舞怎能掙錢？

其他角色還有Bette男友Oren，藉優秀外形經常得到主角機會，卻同時成為心理障礙，近乎病態追求體態完美，不惜飲食後扣喉，他跟Shane的肉體關係也一直向Bette隱瞞。Cassie的男友Nabil一度被誤會為兇手，從法國來到芝加哥讀書的他，當得悉女友跟Ramon有染後怒不可遏。還有十分討厭Nabil的Caleb，也一直隱瞞跟校長Monique的性關係。

透過這些重要角色，到底誰是把Cassie推下樓的兇手，成為貫穿全劇的懸念。

（明日再續）