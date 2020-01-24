Cloud葉巧琳大熱倒灶 陳葦璇ANSONBEAN位列亞季 三甲同分 Ben贏全民投票奪冠

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星III總決賽》昨晚舉行，趙祥誠（Ben）力壓其他9名對手奪得冠軍，亞軍是陳葦璇，陳毅燊（ANSONBEAN）成為季軍。3人在全民投票及評判分數合計同得17分，但Ben在全民投票的票數最高，所以榮膺冠軍。賽前另外兩名大熱雲浩影（Cloud）及葉巧琳（Mischa）在總分數分別得14分及11分同告落敗。

10強在比賽中以兩項個人表演及一項Dance Battle對戰，Ben兩項表演截然不同，評判王菀之表示好鍾意Ben跳折骨舞，在第一部分扮天使似林宥嘉，令人感動；到第2部分變身喪屍演出擅長的折骨舞，又看得很緊張。鄧麗欣則說現場看折骨舞像斷手，她很激動，兩個項目表演很不同，她讚跳舞好看。大會在比賽中公布首輪觀眾投票及中段評判分數，Ben都分別在第4及5位，結果後來居上。

NY得分最低 Cloud首輪全民投票領先

陳葦璇在中段評分曾是第一；王菀之透露在第一部分給陳葦璇分數好高，但第2部分陳葦璇唱《願》難度高，初段不穩，曾有少少擔心。ANSONBEAN得評判毛舜筠歡心，大讚他唱得、跳得、有樣又有台型：「《全民造星》你就係嗰粒星。」還鼓勵他可以向演戲方面發展。

在首輪全民投票以32.6%領先的Cloud，在評判方面得分較低，結果落敗。Mischa在評判分數較高，但未能晉身三甲。至於總分數最低是鍾諾言（NY），只得4分。李靜蓮（Alina）穿紅色貼身舞衣演出，則最性感搶鏡。

受疫情影響，《全民造星III》昨晚台前幕後共200人，ViuTV表示參賽者必須於賽前72小時內接受病毒檢測，出場前亦要量體溫及填寫健康申報表及保持1.5米距離。毛舜筠、鄧麗欣、王菀之及ViuTV製作部副總裁金廣誠擔任評判，原是評判之一的麥兆輝導演因私人理由臨時缺席。

姜濤不擔心受師弟威脅

前兩屆冠軍姜濤及吳啟洋擔任表演嘉賓，對於外界形容ANSONBEAN是「姜濤2.0」，姜濤表示：「將任何人講成是我的2.0也不公平，他們應該想人認識，而不是關於我。其實很難比較，人人都有獨特之處。」他不擔心受師弟威脅：「我覺得只有同伴沒有敵人。」至於卸任的吳啟洋沒不捨，反覺得未來樂壇愈來愈多跳得又唱得的藝人，他開心能夠百花齊放，不擔心受威脅。他大讚參賽者狀態非常好。

林二汶首選跟Alina合作

林二汶和彭秀慧表示由5月面試至今跟一衆參賽者經歷很多。二汶說：「有點不捨，但最大感覺是20強誕生時。」彭秀慧說︰「他們像盆栽，現準備開花結果，感動多過不捨。日後開拍電影，未必會優先考慮他們，要視乎電影要求，但一定會記得他們。」二汶考慮跟他們在音樂上合作，首選在台上很有壓台感的Alina。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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