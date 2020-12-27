周文健復拍港產片向後輩偷師 林海峰被認錯林曉峰 悲喜交集

【明報專訊】林海峰、楊偉倫、蘇玉華、周文健、莊韻澄等前晚為新片《正義迴廊》開工，該片以轟動一時的殺父母案為藍本，飾演律師的林海峰稱上一套戲已是三四年前，除片酬吸引，最重要是「集郵」，他說：「上次和潘燦良合作過，很渴望和蘇玉華合作，我經常看楊偉倫的舞台劇，他是很出色的舞台劇老師，可惜都沒什麼對手戲，和他們得兩三句對白，非常失望，不過最開心是滿足到我的要求，只需拍7日，7日鮮好舒服。」

提到胞弟林曉峰於《全民造星III》擔任評判被負評鬧爆，林海峰笑道：「我都好唔開心，因為見到啲留言叫林狗收聲，有次出街又有人話有睇ViuTV，讚我做得好好睇，咁我開心番，大起大跌，人生真的好難捉摸。」

楊偉倫首演電影主角

楊偉倫稱演戲經驗很少，首次擔演電影主角，邊拍邊學，他笑說：「最初找我演殺父母角色，心想無理由呀，似咩？不過有時望下都有少少似。」

蘇玉華與周文健首度合作，蘇玉華表示因疫情已有一段時間無工開，再見到大家感覺恍如隔世。周文健謙稱即使是前輩，也要跟後輩學習新事物偷師。他有段時間沒拍港產片，今次獲監製邀請來港開工，拍完會暫居香港，順道跟舊朋友見面。

佗B莊韻澄扮死撻落地

懷孕5個月的莊韻澄表示參演該片由未見肚拍到見肚。她已知BB性別，但暫不透露，並稱拍攝要死的場口照撻落地，嚇得大家叫她不要咁搏。她打算懷孕8個月才停工安胎，明年4或5月擇日開刀生B。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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