【明報專訊】96歲的Uncle Ray(郭利民)是《健力士世界紀錄大全》持續主持電台節目最長久唱片騎師的紀錄保持者,主持港台第三台節目《All The Way with Ray》逾40年。多年來他風雨不改在直播室為聽眾播送好歌,最近因疫情要暫時放低工作,留家抗疫。

敬業樂業的Uncle Ray希望盡快重回電台直播室,他向聽眾說:「在疫情期間,對於年長人士,最安全當然係留家抗疫,我相信聽眾都會理解呢個安排。當疫情緩和,我好期待喺大氣電波與聽眾相會。」

