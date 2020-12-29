染疫藝人名人先後康復出院

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐全球，香港娛樂圈不少藝人先後染疫，除施匡翹是首名確診女歌手外，她的經理人劉麗萍（Apple姐）、Apple姐男友麥德羅及公司一名助手阿佳同樣確診。由於施匡翹與阿佳在潛伏期曾到過多間電台及電視台，令圈中人人自危；無綫安排曾與兩人有接觸的96名職藝員接受檢測，結果全屬陰性，又將電視城「封城」4天，不接待駐台記者入內採訪，並大規模消毒，之後還加設「智能測溫消毒通道」，要求員工入廠前先量體溫及全身消毒。

新城知訊台執行總監程凱欣亦確診，電台黃埔辦公室曾全台暫停運作，僅以自動化電腦運作播歌。而跟麥德羅有密切接觸的劉少君，以及曾到新城開咪的時裝設計師鄧達智也先後中招，各人接受治療後已康復。男高音歌唱家莫華倫，以及名人林建康、謝玲玲、余錦基和邱達昌夫婦亦曾確診。

蕭正楠幸未中招

至於蕭正楠曾到一食肆拍攝飲食節目，其後該食肆一名職員確診，蕭正楠被列為緊密接觸者，要入住隔離中心接受強制檢疫，其兩次檢測結果均呈陰性，完成隔離後已出關。蕭正楠被證實是緊密接觸者前曾參與TVB台慶騷，當日有份出席台慶共205名TVB藝員均接受檢測。

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