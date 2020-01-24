以色列女模靚過子瑜Lisa 瑞典網紅擊敗BTS 稱霸TC Candler百大俊男榜

韓國女團Blackpink全體成員躋身百大美女榜，證明她們唱得跳得又睇得。

【明報專訊】美國網站TC Candler每年公布全球百大俊男美女排行榜，昨日按照慣例，透過YouTube公布名單。韓國男團防彈少年團（BTS）雖然紅遍全球，成員V及柾國卻不敵瑞典網紅謝爾貝格（Felix Kjellberg），未能登上俊男榜首；韓國女團Twice的台灣成員子瑜亦未能蟬聯美女榜冠軍，改由19歲以色列模特兒Yael Shelbia稱冠，令不少K-Pop迷感失望。

美國網站TC Candler去年選出2019年全球百大俊男美女，分別由防彈少年團（BTS）成員柾國及Twice成員子瑜奪冠。可惜今年韓流勢力似乎減弱，就以美女榜為例，面對來自泰國的韓國女團Blackpink成員Lisa、台灣美少女子瑜，以及另一女團After School成員兼韓劇《出師表》女星Nana夾擊，出道短短3年的以色列模特兒Yael Shelbia依然能輕鬆登頂，成績令人刮目相看。

Blackpink全員上榜

年僅19歲的Yael Shelbia，今年1月剛獲《At》雜誌選為年度最佳模特兒，目前正在以色列空軍服兵役。今年6月，美國傳媒ViacomCBS集團女主席Shari Redstone之子Brandon Korff毋視疫情，以探望他在以色列服役的兄弟為由，獲特別批准進入該國，卻偷偷跟女友Yael密會兼過夜，被指違反防疫隔離規定，結果被驅逐出境。經此一役，反而令Yael知名度大增。

Blackpink成員Lisa雖然今年排名屈居在Yael Shelbia之下，但她跟隊友Jennie、Rose及Jisoo全部榜上有名，分別佔據美女榜第2、23、31及50位，反映全團都有美貌保證。至於今屆跌落第4位的子瑜，所屬女團Twice亦有4名隊友上榜，分別是Sana、Momo、彩瑛和志效，分佔第29、34、66及79位。

王嘉爾黃旭熙為港爭光

百大俊男榜方面，曾以全球首個YouTube頻道追蹤人數破億聞名的瑞典網紅謝爾貝格，雖然去年已婚，無阻人氣上升，由去年亞軍升多一級，首次登上榜首。反觀紅遍全球的韓國男團BTS成員V、柾國、Jimin及Jin，分別排名第2、4、17及39位，未知粉絲可會不服？

其他上榜的亞洲型男包括內地劇《陳情令》主角肖戰（7位）及王一博（19位）；韓國男團EXO內地成員張藝興（Lay）排第11名。

來自香港的韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）及NCT成員黃旭熙（Lucas），分別佔據第56和91位，都算為港爭光。