【開箱】《奔跑愛情》 任時完跑步喻人生 衝刺或逃跑有得揀

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC新劇《奔跑愛情》，講述年輕人投奔愛情的故事。飾演短跑選手的任時完，生活看似無憂無慮，內心卻藏着不為人知的痛苦，跑步對他來說，究竟應該向前衝，抑或是逃跑呢？香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。

JTBC劇集收視反覆

韓國有線頻道JTBC今年推出劇集《梨泰院Class》及《夫妻的世界》，創下收視紀錄，更一度超越競爭對手tvN，可惜無以為繼，其後多齣劇集均未如理想，例如模仿《夫妻的世界》成功方程底的《優雅的朋友們》，平均收視率約4.25%；成功掀起話題的《雙甲小食店》與《回到18歲》，平均收視率分別只得2.91%及2.75%。至於宋智孝主演《我們，愛過嗎》、徐玄與高庚杓合演《私生活》、邕聖祐與辛睿恩擔綱《境遇之數》等，全部平均收視率更不過2%，相當慘淡。

JTBC本月16日推出《他人即地獄》任時完與《河伯的新娘》申世景合演新劇《奔跑愛情》，至今播出4集，收視率徘徊在2%至3%之間，成績同樣未如理想。新劇幕後班底是《金科長》導演李在勳，伙拍新晉編劇朴詩賢。講述國家代表隊短跑運動員奇善謙（任時完飾）每日努力練習，渴望超越隊中前輩。他本是標槍運動員，因肩膊受傷而改為短跑。

某日，奇善謙陪母親兼資深電影女演員陸智宇（車和娟飾）出席電影節活動後，在街上撞倒翻譯員吳美珠（申世景飾），後者手袋跌出一支手槍形狀的打火機，機身有吳美珠崇拜的著名導演簽名，奇善謙趁機拿走。

其後吳美珠相約網友交收玩具槍時，後者竟搶走貨物與金錢逃去，女方奮力追捕，中途遇上奇善謙，多得他出手相助，把騙徒繩之於法。奇善謙因要接受外國傳媒訪問，獲經理人安排吳美珠充當翻譯，二人再次相遇，正式結為朋友。奇善謙為人友善，卻甚少表達個人感受，也不喜歡跟別人有太多交流；吳美珠誤以為對方是個冷酷、古怪的富二代，相處過後才發現他的體貼善良，可是不懂愛惜自己。奇善謙亦被吳美珠坦率個性吸引，二人感情日漸升溫。

韓劇常見金權問題

劇集以奇善謙與吳美珠的愛情故事為中心，加入韓國常見的社會問題。奇善謙與運動員後輩金宇碩（朴成俊飾）感情要好，後者出身低微，經常被隊中前輩暴力對待，奇善謙發現後，故意打傷施暴者，並向教練自首，要求教練懲處自己。奇善謙以身試法，迫使教練不再包庇其他施暴者。可是，奇善謙的國會議員父親奇正道（朴英奎飾）卻用金錢與權力把暴力事件擺平。這種以權謀私的情節，韓劇經常出現。

另一方面，雖然奇善謙家境富裕，卻得不到家庭溫暖。父親一直利用家人的名氣，包括明星妻子、高爾夫球冠軍選手女兒，作為他的競選籌碼，因此他絕不容許奇善謙的運動員生涯出錯。父親對家庭成員的支配與使喚，導致家人之間感情疏離，他把有關行為合理化，辯稱這是對家人的愛。

男女主角外表不襯

奇善謙在這種家庭環境下長大，習慣逆來順受，繼而失去自我，例如其中一集提到他為何想當短跑運動員，因他想逃避父親的壓迫而一直奔跑，直到身邊所有聲音都「消失」，只聽到自己心跳聲為止，反映他向前跑不是為了勝利、進步或挑戰自我，而是逃離現實。

男團成員出身的任時完，入伍前主演韓劇《未生》，成功由歌手轉型為演員。《奔跑愛情》是他首次主演愛情喜劇，憑藉他的外表與演技，應該不成問題，可惜男女主角外表不合襯，任時完明明比申世景年長兩歲，偏偏女方外形較為成熟，加上對白冗長，角色支線又多，例如秀英與姜泰伍之間富二代與平凡畫家的感情線，以及前者的複雜家庭關係等，都令觀眾分心，難以投入男女主角的感情世界。