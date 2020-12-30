難忘2020疫下嫁鄭俊弘 何雁詩押後生B盼開個唱圓夢

【明報專訊】2020年是不一樣、不容易捱過的一年，新冠疫情衝擊全球，令不少人受到病毒威脅，甚至痛失親友或遇上前所未有的困境。香港演藝界也面對很多艱巨挑戰，工作與生活也受影響；不過疫情下無阻有情人終成眷屬的決心，2020年娛樂圈的嫁娶喜訊依然不少，算是苦中一點甜。何雁詩趕及做2020年新娘，今年11月成為鄭俊弘的太太；兩人拍拖3年，這段戀情發展之初不容易，由不被看好到成為一對，繼而手拖手踏進人生新階段。成為人妻的何雁詩說2020年是人生中最特別、最難忘的一年！

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

何雁詩回顧這一年，當中有開心、難忘、不快、意料之外及驕傲的回憶。由今年1月宣布結婚到11月完成婚禮，疫情一直未有消失，籌備婚禮過程壓力甚大，她說：「無論日後幾多歲回望2020年，最深刻未必是疫情，對我來說一定是結婚，一來年份易記，又是我踏出人生最大一步成為人妻的一年！當然結婚也是今年最開心的事，婚後我和Fred（鄭俊弘）的家人更加親密，這份情是最令我感動和值得開心。」受疫情影響，何雁詩原定在美國某酒莊舉行戶外婚禮的計劃無奈取消，連度蜜月也要延期，現在最渴望疫情盡快結束，2021年可與老公一齊飛往美國的主題公園玩足一星期，再到墨西哥享受蜜月之旅。

為老公被指食軟飯呼寃

雖然家有富爸爸支持，但何雁詩不想過於依賴家人，也明白婚後要懂得理財之道，加上做歌手要自己管數，她開始向身邊朋友取經學投資，以長線和穩陣為主。她自爆與老公仍然財政獨立，「婚後我們食飯仍然AA制，一人付一餐，但作為伴侶，有時跟一班朋友食飯，就由老公埋單較得體。不過有次和他去超市買餸，被偷影由我碌卡付款，其實是他之前請我吃了很昂貴一餐飯，到買餸才由我付款，結果卻寫成他『食軟飯』。以後都由他付款了，要給他面子」。仍在新婚階段的她認為夫妻之間相處舒服便可以，未傾到財政安排。

「2021年不會生B」

何雁詩透露很喜歡小朋友，甚至經常發夢自己大肚，對造人大計已跟老公有共識，打算3至5年後才考慮，她想在事業上拼搏多幾年，而且亦想經濟狀况較穩定才生B，她說：「我好肯定講，2021年不會生B，如果有，只是一個意外！因為太多事想做，現在有小朋友會影響到事業計劃。」她表明不介意夫妻檔接工作，一齊掙錢更開心。

成為獨立歌手感驕傲

何雁詩今年成為獨立歌手，為自己創作歌曲，也是2020年最驕傲的事，「以前覺得無可能單憑一人之力，能做到整間唱片公司的所有事，今年我真的做到，多得身邊好多人幫忙，讓我一仆一碌下完成3首歌」。雖然疫情下工作大計被打亂，她便順應時勢轉攻網上社交平台，嘗試在網上開Live，又以個人風格翻唱別人的歌，意外地獲得歌曲原唱者讚賞，感到開心又感動，證明努力沒白費。現年28歲的她形容自己像「新人」，一切從頭開始，卻掙到不少經驗，盼2021年找到唱片公司合作，簽約年期長短沒所謂，最緊要是夾得來，「新一年最大目標是想開一個容納到過千人的個人演唱會，這是我一直以來的夢想」。

心口掛上勇字向前衝

何雁詩最近愛上玩Inline Skates，在訪問片段中大展身手，她說是受老公影響而迷上速度比Roller快的Inline Skates。她說學習過程少不免撞瘀擦損，靠心口掛上勇字向前衝。人生何嘗不是要大膽向目標衝過去，不嘗試就永不會知道結果。

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